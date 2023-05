Doccia fredda Atalanta, questa non ci voleva per Gasperini

L’Atalanta è in campo contro lo Spezia ma ha dovuto fare a meno di un attaccante che spesso e volentieri si è rivelato fondamentale.

L’Atalanta è scesa in campo per affrontare lo Spezia: ne va di una possibile qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Ma nel riscaldamento sono arrivate brutte notizie per la Dea. Ecco chi ha dato forfait.

L’Atalanta si gioca ancora la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Tra le grandi sono tutte vicine in classifica, appunto in zona Champions ed è perciò importante non sbagliare.

Gian Piero Gasperini ha schierato la formazione titolare contro lo Spezia scegliendo i giocatori che per lui sono in questo momento più in forma. Eppure nel riscaldamento è arrivato un forfait non da poco. Al suo posto è subentrato un altro attaccante. Ecco cos’è successo.

Atalanta-Spezia, cambio nella formazione ufficiale: Hojlund si fa male durante il riscaldamento: ecco chi al suo posto

L’Atalanta sta ospitando al Gewiss Stadium lo Spezia. La Dea si gioca la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Mentre gli avversari lottano per salvarsi. Gian Piero Gasperini aveva già fatto sapere la formazione titolare scelta. Eppure nel riscaldamento di è fatto male Rasmus Hojlund, come fatto sapere da ‘Sky Sport’.

Come riferito da ‘Sky Sport’, quindi, il danese ha accusato un risentimento muscolare nel riscaldamento. Al suo posto da titolare è sceso titolare Luis Muriel contro i liguri al fianco di Duvan Zapata. Questa allora la formazione dell’Atalanta che è stata rimodulata da Gian Piero Gasperini: Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Muriel, Zapata. Ora Gasperini spera solo che non si tratti di nulla di grave, considerando che anche Lookman non è al 100% della propria condizione fisica.