Caos Mourinho-Chiffi, interviene la Procura: provvedimento durissimo

La Roma non ci sta e alza la voce dopo il caos generatosi in Monza-Roma. Nel mirino Chiffi, finito sotto le accuse di Mourinho: ora interviene la Procura Federale con un provvedimento davvero durissimo.

Il pari dell’U-Power Stadium è stata una doccia a dir poco gelata. La Roma frena pesantemente in classifica, mentre l’Inter travolge l’Hellas Verona con una goleada e completa il sorpasso. La corsa alla prossima UEFA Champions League è convulsa e apertissima a colpi di scena, con i giallorossi che ora ora rischiano di restare fuori a poche curve dal traguardo.

Ciò detto, a far rumore sulle prime pagine odierne non è la scialba prestazione dei giallorossi contro il Monza. Piuttosto le polemiche arbitrali generatesi nel post-gara, con José Mourinho che si è scatenato e scagliato senza freni contro il direttore Daniele Chiffi. “È il peggior arbitro che abbia incontrato nella mia carriera”, ha accusato il tecnico lusitano. Il fischietto della sezione di Padova, dopotutto, è accusato dal club capitolino di aver condizionato la partita ed il risultato con la sua gestione. Quest’ultima, culminata nelle polemiche per il rosso inflitto al giallorosso Celik.

Monza-Roma, la Procura Federale interviene dopo le parole di Mourinho su Chiffi

Il caos di Monza, però, non è passato inosservato agli occhi della Procura Federale. Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, quest’ultima sta acquisendo tutti i video, le immagini e gli audio del post-gara tra Monza e Roma, preparandosi ad intervenire nelle prossime ore.

Il procuratore Chiné è pronto ad eseguire le contestazioni formali nei confronti della Roma e di José Mourinho. Il tecnico lusitano rischia la squalifica per le durissime dichiarazioni mosse nel post-partita dell’U-Power Stadium contro l’arbitro Daniele Chiffi. E considerando il precedente con l’omologo Serra in quel di Cremona, lo Special-One è di nuovo nel mirino della Giustizia Sportiva. Una squalifica potrebbe costare carissimo a Mourinho, che in caso di (probabile) provvedimento, andrebbe a saltare la prossima e delicatissima sfida dell’Olimpico contro l’Inter. Un match che sabato potrebbe indirizzare le ambizioni Champions dei suoi capitolini.