“La fine di un’era”: a Parigi già salutano Messi, deciso il suo futuro

Messi è già ai saluti con il Paris Saint-Germain. Deciso il futuro della Pulce, ecco cosa succederà nelle prossime settimane.

Quando arrivò nell’estate del 2021, sembrava essere la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti da videogioco. E invece, quasi due anni dopo, l’avventura di Lionel Messi all’ombra della Tour Eiffel si prepara già a terminare. Dopotutto il feeling tra il Paris Saint-Germain e l’argentino non è mai sbocciato davvero. E anche la surreale contestazione arrivata ieri dai tifosi transalpini è stata la conferma di un rapporto ormai saturo.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, in fondo, è stato l’ultimo fatto di cronaca. Noncurante della umiliante sconfitta contro il Lorient, Messi ha deciso di assentarsi dagli allenamenti e dirigersi in Arabia Saudita per degli obblighi pubblicitari. Un qualcosa di avventato e senza alcuna autorizzazione da parte del PSG. Di qui, la sospensione temporanea dalla rosa e la multa per colpire anche la tasca del fenomeno argentino. Il quale, raccontano i media francesi, avrebbe generato più di qualche perplessità persino tra i suoi compagni.

PSG-Messi, a Parigi già lo salutano: “La fine di un’era”, deciso il futuro della Pulce

A incorniciare e a rappresentare il tutto, c’è la prima pagina odierna de ‘L’Equipe’. Senza troppi indugi, il noto quotidiano francese titola a caratteri cubitali: “La fine di un’era”. Messi ed il Paris Saint-Germain sono pronti a salutarsi al termine di questa stagione, dopo due anni opachi e anonimi dell’ex Barcellona. Due anni dove il vero Messi lo si è visto soltanto al Mondiale di Qatar proprio contro la Francia, accusano i media d’oltralpe.

Quale futuro ora attenderà l’argentino? Secondo ‘L’Equipe’, è tutto scritto. L’ipotesi di un romantico ritorno al Barcellona è sullo sfondo, ma occhio anche alle milionarie proposte che arriveranno dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti. Al-Hilal e Inter Miami sono pronti a litigarsi l’ingaggio di Lionel Messi, che si prepara ad una pensione da dorata in un campionato esotico. Dalla Catalogna, però, sperano in una telefonata di Xavi. Riportare la Pulce lì dove ha conquistato tutti i record e le pagine di storia di questo sport, sarebbe una manna per i tifosi blaugrana.