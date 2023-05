“Ci manca la…”: Milan, la delusione di Pioli dopo il pareggio

Tutta la delusione dell’allenatore del Milan Stefano Pioli dopo il pareggio contro la Cremonese per 1-1, il quarto delle ultime cinque gare

Il Milan ha pareggiato 1-1 contro la Cremonese, riprendendola negli ultimi minuti dopo il vantaggio di Okereke. L’attaccante nigeriano ha mandato a vuoto Tomori e Thiaw, irriconoscibili rispetto alle ultime uscite. Male anche in attacco, con i tanti cambi di Stefano Pioli che di certo non hanno favorito i rossoneri. Charles De Ketelaere e Divock Origi non fanno la differenza come Rafael Leao e Olivier Giroud, che comunque al loro ingresso in campo non hanno dato il solito contributo per vincere la partita.

Partita che, come altre in questa stagione, dimostra che in alcuni elementi ha ancora delle mancanze. Il calciomercato del Milan la scorsa estate, evidentemente, non ha dato delle opzioni valide a Pioli. Il pessimo periodo di Rebic, Origi e De Ketelaere sta incidendo molto sui punti persi in Serie A. Adesso, i rossoneri sono al sesto posto a pari punti con Atalanta e Roma e a -2 dall’Inter. Il prossimo turno sarà con la Lazio e la prossima settimana la prima delle due sfide con i nerazzurri in Champions League.

Milan, tutta la delusione di Pioli: “Manca la determinazione”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 contro la Cremonese: “Manca la determinazione per sbloccare questo tipo di partite. Non mi è piaciuto il secondo tempo. I punti buttati in campionato ci penalizzano, oggi ho visto una squadra che ha energie”. Poi prosegue: “Se non cambiamo rotta faremo fatica ad arrivare tra le prime quattro, siamo delusi stasera, le partite fino alla fine sono poche”.

C’è tanta amarezza, dunque, nelle parole di Pioli che questa sera voleva tornare alla vittoria. Invece il suo Milan ha trovato il quarto pareggio nelle ultime cinque partite di campionato. Uno ‘spreco’ di punti contro le piccole che può essere decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League attraverso la Serie A. Le concorrenti sono agguerrite e nel prossimo turno ci saranno tre sfide super: Atalanta-Juve; Roma-Inter e Milan-Lazio.