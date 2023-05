Immobile senza filtri dopo lo sfogo in panchina: “Ero arrabbiato con…”

Immobile, furioso ieri dopo la sostituzione con Pedro, ha dato la propria versione dei fatti. Le parole del bomber.

Dopo due sconfitte consecutive patite per mano del Torino e dell’Inter, la Lazio si è rimessa carreggiata ieri battendo 2-0 il Sassuolo. Un successo di fondamentale importanza per i biancocelesti, rimasti così secondi in classifica a +1 dalla Juventus terza e +4 dai nerazzurri di Simone Inzaghi tornati al quarti posto. La corsa per un piazzamento in zona Champions League è quanto mai aperta, con Maurizio Sarri che spera di riavere presto al top Ciro Immobile.

Il capitano dei capitolini ha vissuto, fin qui, una stagione complicata a causa dei tanti infortunio subiti e dell’incidente che lo ha visto suo malgrado protagonista nelle scorse settimane. Problemi continui che, di fatto, non gli hanno consentito di raggiungere la forma migliore e di esprimersi al meglio delle proprie possibilità. Il bottino, inevitabilmente, è in chiaroscuro: 26 presenze complessive “condite” da 3 assist e 10 reti, l’ultima delle quali datata 14 marzo.

Nelle successive tre gare l’attaccante originario di Torre Annunziata è rimasto a secco, senza riuscire a lasciare il segno. Nel match di ieri il gol, in realtà, era riuscito a trovarlo ma la gioia è durata lo spazio di alcuni secondi dato che l’arbitro Massimiliano Irrati (su indicazione del Var) ha annullato tutto per posizione di fuorigioco. La sua partita è poi proseguita senza particolare squilli, fino alla sostituzione avvenuta al 68esimo.

Lazio, Immobile chiarisce

Immobile, subito dopo il cambio con Pedro, si è diretto verso gli spogliatoi non prima, però, di aver preso a pugni alcune parti della panchina. A spegnere subito il caso, però, ci ha pensato lo stesso attaccante. “Ero arrabbiato con me stesso” le sue parole riportate nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero’. Un chiarimento importante. La Lazio adesso, per cercare di strappare il pass per la competizione europea, necessita di fare gruppo.

Sarri, per respingere gli assalti delle rivali, avrà bisogno del miglior Immobile. Il calendario, sabato alle 15, prevede la trasferta sul campo del Milan apparso in grossa difficoltà a Lecce. Uno scontro di fondamentale importanza sia per la Lazio che per Stefano Pioli, nel frattempo al sesto posto e quindi fuori dalla zona Champions. Sarà vietato fallire. Immobile, dal canto suo, prepara il ritorno in grande stile.