Milan, De Ketelaere è un flop: spunta il nuovo piano di Maldini

Charles De Ketelaere è il flop di casa Milan. Cosa fare per il futuro? Spunta il piano di Maldini per il giocatore belga.

Il Milan è chiamato a vivere questi ultimi mesi della stagione seguendo alacremente i propri obiettivi. C’è da rientrare tra le prime quattro della classe, dunque garantendosi la possibilità di partecipare alla prossima Champions League. Un obiettivo fondamentale anche per la società che pretende dai suoi giocatori proprio questo elemento essenziale anche per una sopravvivenza economica. Si, perché gli introiti della Champions sono pezzo del puzzle molto importante per la compagine rossonera.

Stefano Pioli è ben consapevole di quanto serva arrivare tra le prime quattro. Certo, la situazione non è particolarmente semplice. Il traffico in quella zona di classifica è molto ampio, ci sono ben 6 squadre per soli tre posti, al netto del Napoli che ha vinto ieri il campionato matematicamente e dunque è diventato irraggiungibile per chiunque.Milan ma anche Inter, Atalanta, Juventus, Roma e Lazio, tutte fino alla fine proveranno a portare a termine il campito di conquistare uno dei primi quattro posti.

Al netto del lavoro sul campo, poi, il club sta lavorando anche all’esterno su tavoli diversi. Il caso Leao tiene banco, l’attaccante portoghese non è ancora chiaro se sarà ancora alla corte di Pioli la prossima stagione. Con l’estate, però, andranno fatte valutazioni importanti su diverse situazioni.

Milan, cosi si fa con De Ketelaere? Il piano di Maldini

Uno dei giocatori che ha maggiormente deluso in questa stagione è senza dubbio Charles De Ketelaere, arrivato a Milano con tante belle speranze. Eppure, il giocatore belga ha avuto un periodo di ambientamento molto lungo che, di fatto, sembra non essere nemmeno terminato. Non un impatto degno di nota per lui sul campionato italiano, e cosi alcuni lo definiscono il vero e proprio flop di questa stagione in casa rossonera.

Maldini è ben consapevole che il giocatore non ha reso quanto sperato. Cosa fare, dunque, per evitare che quest’investimento risulti essere tremendamente negativo sia sotto il punto di vista tecnico che economico? Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Paolo Maldini starebbe pensando ad un nuovo piano per il prossimo anno.

Dare a De Ketelaere la possibilità di crescere nel contesto italiano senza particolari pressioni. Ecco perchè, scrive la rosea, una delle idee è quella di dare il giocatore in prestito, magari al Monza di Galliani che continua ad avere ottimi rapporti con il Milan.