Milan, vertice e svolta: si può chiudere, tifosi la settimo cielo

Il Milan a breve intensificherà i contatti per chiudere un’operazione di mercato: il colpo è possibile, Maldini ci prova.

Un pareggio dal sapore della sconfitta. Il Milan riflette, dopo l’1-1 maturato sul campo del Lecce che ha complicato la strada che porta ad un piazzamento in zona Champions League. I rossoneri, al momento, sono finiti fuori dalle zone nobili della classifica scivolando addirittura al sesto posto. L’obiettivo è ancora possibile, visto che l’Inter quarta dista soltanto 2 punti, ma nelle prossime 5 partite Stefano Pioli dovrà limitare al massimo gli scivoloni.

La brutta prestazione offerta al “Via del Mare”, oltre a far emergere una serie di criticità a livello di gioco, ha messo in evidenza la palese differenza di rendimento tra i titolari e le cosiddette riserve. A finire ancora una volta dietro la lavagna, in particolare, sono stati i due principali colpi di mercato messi a segno nella scorsa estate. Parliamo di Charles De Ketelaere e Divock Origi. Quest’ultimo, ad esempio, ha vagato per il campo senza riuscire a lasciare tracce concrete.

L’ex Liverpool era sbarcato in città a parametro zero con l’obiettivo di scalzare Oliver Giroud e diventare il principale riferimento offensivo della squadra. La realtà, invece, si è dimostrata diametralmente opposta: appena 2 gol in 32 apparizioni complessive. Un bottino deludente, che ha iniziato ad alimentare le voci relative ad un possibile ritorno in Premier. Il belga, preso dal Bruges al termine di un lungo corteggiamento per una spesa complessiva di 36 milioni, non si è ancora ambientato mostrandosi fin troppo timido.

Milan, idea Monza per De Ketelaere: Maldini conferma Diaz

Il classe 2001 in 37 gare ha totalizzato soltanto un assist, tra l’altro datato 27 agosto. Da quel momento in poi si è spento, andando incontro ad una lunga sequela di prove deludenti. Il presidente Paolo Scaroni, di recente, lo ha difeso (“ricordate Sandro Tonali lo scorso anno?”) ma non un addio prematuro resta comunque possibile. Il Monza, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha effettuato dei sondaggi mettendosi alla finestra.Chi invece è destinato a rimanere alla corte di Pioli è Brahim Diaz, che il Milan ha intenzione di riscattare.

L’accordo stipulato due anni fa consente al club di acquistarlo a titolo definitivo versando nelle casse del Real Madrid 22 milioni. Troppi per Paolo Maldini e Frederic Massara che, nel corso dell’imminente meeting, proveranno a chiedere uno sconto. Le Merengues sono disposte a trattare. Salvo sorprese, il futuro di Diaz continuerà ad essere a Milano.