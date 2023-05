Leao, le rassicurazioni non bastano: ora i tifosi del Milan tremano

Rafael Leao tiene tutti i tifosi del Milan sulle spine. Le rassicurazioni non bastano, in vista di una sfida che può valere un’intera stagione. Ecco svelato tutto.

Non è una settimana come le altre. Questa porterà dritti-dritti al derby di UEFA Champions League, quando Inter e Milan si sfideranno nel quarto incrocio cittadino stagionale. Un match importantissimo, che sia per i nerazzurri che per i rossoneri può valere un’intera stagione. E che può lanciare definitivamente l’una o l’altra squadra anche in campionato, visto che entrambe le milanesi sono a caccia di un piazzamento nei primi quattro posti della classifica.

Una cosa per volta, però. In particolare tra le fila del Milan. La vittoria contro la Lazio nel weekend è stata fondamentale, ma qualche perdita importante c’è stata. L’infortunio dopo dieci minuti di gioco di Rafael Leao spaventa e fa tremare i tifosi rossoneri, che temono di perdere il proprio fuoriclasse in vista di un doppio confronto decisivo per le sorti europee del Diavolo. Dopotutto, il portoghese è stato decisivo nei quarti di finale giocati contro il Napoli, risultando il vero elemento in più di una squadra che ha sorpreso tutti, battendo per ben due volte su tre la capolista (se si considera anche la gara di campionato del 2 aprile).

Milan, le rassicurazioni di Leao non bastano: il portoghese va verso il forfait contro l’Inter

“Sto bene, tornerò dall’infortunio il prima possibile”: così ieri Rafael Leao aveva voluto tranquillizzare i tifosi del Milan nel corso della sua intervista a ‘The Residency’. Le condizioni dell’ex Lille sono un tema prioritario in casa rossonera, ma l’elongazione muscolare rimediata contro la Lazio dovrebbe costargli almeno una decina di giorni di stop.

Almeno è questa l’analisi de ‘La Gazzetta dello Sport’, che nell’edizione odierna fa tremare i tifosi del Milan e bypassa le rassicurazioni fornite dallo stesso Rafael Leao. Anzi, la ‘Rosea’ traccia già la data del rientro: 16 maggio, giorno del secondo atto tra Milan ed Inter in Champions League. Una data alla quale il portoghese proverà a farsi trovare pronto, forzando anche il proprio percorso di recupero. Intanto, per il match di mercoledì si scalda Saelemaekers: secondo il noto quotidiano, sarà proprio il belga a raccogliere l’eredità di Leao durante il prossimo appuntamento contro l’Inter.