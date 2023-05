Venerato annuncia: “Giuntoli andrà alla Juventus. Spalletti…”

Il giornalista Ciro Venerato è intervenuto in diretta con le ultime novità sulle prospettive di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti al Napoli.

Quale sarà il prossimo futuro di mister Luciano Spalletti e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli? Entrambe sono figure chiave per il percorso contemporaneo del Napoli e sotto il profilo formativo della squadra e tecnico l’hanno portata al successo in campionato, dopo trentatré anni d’attesa.

In occasione della passerella della formazione azzurra allo Stadio Diego Armando Maradona per l’accoglienza da Campioni d’Italia da parte del pubblico di casa, proprio il Ds è intervenuto al microfono, invitando la gente di Fuorigrotta ad avere sempre fiducia nel lavoro del patron De Laurentiis. Dichiarazioni che sono state in parte interpretate come il preludio dell’addio.

Ne ha parlato il giornalista ed esperto di calciomercato della ‘RAI’, Ciro Venerato, intervenendo alla trasmissione ‘Terzo Tempo’ in onda su ‘Tele A’: “La situazione di Spalletti è meno legata di quella di Giuntoli e Osimhen”.

Calciomercato Napoli, il punto di Venerato sul futuro di Spalletti e Giuntoli

Il giornalista spiega come si stiano muovendo ad oggi le pedine in casa Napoli: “La società nel caso di Spalletti con una PEC ha esercitato l’opzione per il rinnovo di contratto. L’allenatore non è contento per due motivi. Da una parte chiede un progetto pluriennale, quindi un contratto che sia superiore a una stagione. Poi c’è il discorso che riguarda la vile pecunia. Credo che quando si rivedranno, De Laurentiis e Spalletti troveranno una sintesi fra ciò che chiede l’allenatore e quanto auspica il presidente”.

In merito all’intrico Giuntoli, Ciro Venerato invece racconta: “Il rapporto è ai titoli di coda. Il Ds accetterà il corteggiamento della Juventus. Giorni fa si è visto a Milano con Scanavino, amministratore delegato dei bianconeri, e De Laurentiis ha già saputo qualcosa. Il patron permetterà a lui di andare alla Juventus e il Napoli sta lavorando su Pietro Accardi dell’Empoli“.