“Il 50%…”: Milan-Inter, la previsione di Vieri spaventa i tifosi

L’ex attaccante Christian Vieri ha parlato alla ‘Gazzetta dello Sport’ snocciolando in particolare un tema che non farà felici i tifosi rossoneri

Christian Vieri ha parlato dell’EuroDerby di Champions League tra Milan e Inter. L’ex attaccante, che nel corso della sua carriera ha vestito entrambe le maglie dei club milanesi, ha parlato alla ‘Gazzetta dello Sport’. Il bomber, ora protagonista insieme a Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano di talk show in diretta sulla ‘Bobo tv”, ha preso la parola sui principali temi del momento.

La gara consentirà ad una delle due squadre di Milano di accaparrarsi un posto per la finale del prossimo 10 giugno all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul. Ad attendere la formazione che emergerà dal doppio confronto del Meazza ci sarà una tra Manchester City e Real Madrid. Queste due scenderanno in campo già stasera al Bernabeu. L’attesa per Milan-Inter proseguirà invece fino a domani alle 21.

Milan-Inter, Bobo Vieri: “Lautaro Martinez più continuo, Leao altalenante ma la sua assenza peserà tantissimo”

L’ex attaccante della nazionale Christian Vieri ha parlato dell’EuroDerby che ha riportato i riflettori del panorama europeo intorno alla Serie A. Questa stagione ha rappresentato la “primavera” del nostro calcio: cinque formazioni sono ancora in lizza nelle tre competizioni internazionali organizzate dall’Uefa. La sicurezza emersa con l’esito dei sorteggi è che almeno una di queste sarà presente anche in finale.

L’incrocio tra Milan e Inter riempie di fascino la semifinale in programma domani e il prossimo 16 maggio. Nelle sue considerazioni, Vieri ha parlato soprattutto della pesante defezione di Rafa Leao nell’undici rossonero: “Senza di lui, il Milan perde il 50%, più o meno. Lui e Theo sono i giocatori che danno gli strappi necessari. Specie in partite come queste. Peserà tantissimo la sua mancanza perché Leao è capace di far cambiare campo alla palla”.

Chi invece può decidere la gara dall’altro lato è certamente Lautaro Martinez: “Per lui parlano i fatti”, ha detto Vieri. “Il Mondiale vinto e 23 reti nella stagione italiana sono indice del fatto che ha segnato parecchio. Leao, in compenso, è stato più altalenante nel rendimento ma ultimamente ha dato quello che il Milan si aspetta da lui. Deve diventare adesso continuo ma sono certo che lo diventerà”, ha concluso Vieri.

Poi sul tifo di Filippo Inzaghi ha confessato: “Sarà per il Milan e dico anche giustamente perché ci ha giocato più di dieci anni. Se dovesse vincere l’Inter comunque sarà felice per il fratello…”