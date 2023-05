Lazio, scelto il vice-Immobile: Sarri accontentato, pronti 15 milioni

La Lazio di Maurizio Sarri vuole concludere al meglio la stagione e raggiungere l’obiettivo Champions League.

La stagione della Lazio di Maurizio Sarri è stata dai due volti, ma finora ha avuto comunque risvolti molto positivi. Il club biancoceleste è uscito facilmente dalle coppe, quasi snobbando l’impegno europeo e puntando quasi tutto in campionato. Finora questa strategia ha funzionato ed il club capitolino è in piena corsa per la qualificazione alla Champions League.

Le ultime settimane sono state abbastanza complicate e la Lazio è reduce da una pesante sconfitta a San Siro contro il Milan, una sconfitta che riapre senza dubbio i giochi Champions. Nonostante ciò la squadra di Sarri ha un discreto vantaggio e soprattutto un calendario non impossibile con squadre tutte nella parte bassa della classifica. Si comincia domenica con la Lazio che ospiterà il Lecce, in piena crisi e a rischio retrocessione-

A questo punto il club non può più sbagliare, anche se Sarri ha più volte sottolineato i problemi della rosa biancoceleste. Una panchina corta e soprattutto determinate mancanze in alcuni ruoli, in primis quello di vice Immobile. La scorsa estate il tecnico aveva più volte evidenziato le difficoltà in questo ruolo, ma la società alla fine non l’ha accontentato. Una pesante batosta, soprattutto visto che quest’anno Ciro ha avuto diversi problemi fisici ed è stato frenato a più riprese.

Lazio, scelto il vice Immobile

Una Champions da conquistare, ma anche un futuro da pianificare. La Lazio, dopo questa stagione, non vuole commettere lo stesso errore e lavorerà al futuro. Uno dei principali obiettivi è appunto l’attacco e la dirigenza ha vari nomi sulla lista. Tra questi c’è l’attaccante messicano del Feyenoord Santiago Gimenez, ritenuto un grande talento e pronto già per alternarsi con il bomber di Torre Annunziata, ormai sempre più avanti con l’età.

Come riportano in Messico il club biancoceleste avrebbe già presentato un’offerta di 15 milioni di euro per il calciatore, ma al momento questa sarebbe stata rifiutata. Il Feyenoord valuta il calciatore abbastanza di più e sarebbe intenzionato ad aspettare almeno fine stagione per decidere il futuro del calciatore.