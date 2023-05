Milan, Leao recupera per il derby? L’annuncio di Pioli

In conferenza stampa verso Milan-Inter mister Stefano Pioli ha parlato di Rafael Leao e della possibilità che rientri dall’infortunio per la gara di Champions League.

Cresce l’attesa e anche la tensione per Milan-Inter. Non un derby comune, bensì uno dei due di questo mese di maggio, valido per le semifinali di Champions League. Non poteva esserci circostanza più magica per disputare tale match, in occasione del quale l’ambiente sarà incandescente, pensando che da San Siro passerà l’opportunità di giocarsi la finale di Istanbul.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato la gara alle varie emittenti. Intervenendo a ‘SKY Sport’ ha risposto alla domanda più urgente, che riguarda le condizioni di Rafael Leao. L’attaccante portoghese è ancora a rischio per il big match a causa di un’ elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra, rimediata a pochi minuti dal fischio d’inizio del match di Serie A contro la Lazio.

L’allenatore rossonero non distribuisce false speranze ma nemmeno è sconfortato. L’ultima parola ancora non è detta e Leao da parte sua si sta impegnando al massimo per non saltare l’impegno più importante di questa stagione.

Milan, Pioli su Rafa Leao: “O gioca o nemmeno in panchina”

All’emittente satellitare Stefano Pioli si è espresso così: “Ho cercato anch’io la parola elongazione su internet, quando ho ricevuto il messaggio del suo infortunio. Oggi era previsto lavoro sul campo, domani mattina proverà a spingere e, se starà bene, ci sarà. Altrimenti no. Potrebbe anche iniziare da titolare. Se non è in grado di giocare, non verrà neanche in panchina”.

In conferenza stampa il tecnico ha poi approfondito, aggiungendo: “Dipenderà da domani che tipo di lavoro Rafael Leao riuscirà a fare. Per la qualità e per le caratteristiche del giocatore deve essere al 100%. È ancora tutto aperto. Oggi ha lavorato sul diritto, domani deciderà cosa fare. È una sfida più difficile perché una semifinale di Champions League, ma è anche bellissima da preparare, da vivere e da giocare”.