“Ha firmato”: Milan, l’ultim’ora che strega i tifosi

L’ultim’ora in questo mercoledì di Champions League strega in positivo i tifosi del Milan: arriva la firma sul contratto

Il Milan questa sera scenderà in campo contro l’Inter per l’andata della semifinale di Champions League. Il match nel Derby della Madonnina evoca dolci ricordi ai rossoneri, soprattutto la semifinale del 2003 che portò successivamente alla vittoria di Old Trafford con la Juventus ai calci di rigore. Stavolta i tempi sono cambiati, le due squadre hanno meno campioni rispetto a vent’anni fa, ma la voglia di trionfare sugli eterni rivali è rimasta la stessa. Nel frattempo, Maldini e Massara hanno lavorato e a quanto pare concluso un rinnovo chiave per il club rossonero.

L’ultim’ora è quella della firma di Rafael Leao sul nuovo contratto, con la risoluzione definitiva del contenzioso tra Sporting Clube de Portugal e Lille. Un rinnovo inseguito da circa un anno, con tantissimi incontri tra Maldini e Massara da una parte, e Mendes, Dimvula e il papà del giocatore dall’altra. A un certo punto la trattativa sembrava sfumata, con i club di Premier League -Chelsea e Manchester City su tutti- pronti ad approfittarne.

Milan, Rafael Leao ha firmato il rinnovo

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha postato un tweet riguardo gli aggiornamenti della trattativa: “Rafael Leao ha firmato un contratto fino al 2028 a 7 milioni di euro netti, con Sporting e Lille che hanno risolto la vertenza”. A Leao spettano anche 2 milioni di bonus alla firma. I tifosi e tutto il mondo Milan possono gioire per la fine di una vicenda che si era fatta molto spinosa. Si tratta del giocatore più forte della rosa di Stefano Pioli e la sua perdita sarebbe stato un grave danno a livello tecnico e morale per tutto il club.

Rafael Leao in questa stagione ha disputato 44 partite, con 13 gol e 13 assist siglati. Per questa sera il suo impiego contro l’Inter è in forte dubbio, visto l’infortunio muscolare subito con la Lazio qualche giorno fa. L’ultima decisione spetterà a Pioli dopo aver valutato le sue condizioni a poche ore dal fischio d’inizio. Ma il futuro del portoghese, al di là di tutto, sarà a tinte rossonere.