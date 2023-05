Juventus, fissata la data dell’udienza: tifosi col fiato sospeso

Alla vigilia del match di Europa League, arriva una notizia preoccupate per la Juventus.

Domani la Juventus affronterà il Siviglia nella gara di andata della semifinale di Europa League. Sconfitto lo Sporting Lisbona ai quarti, i bianconeri sono chiamati a portare avanti l’ormai unico obiettivo stagionale rimasto concreto.

Secondi in campionato, la stagione della Juventus è comunque deludente viste le aspettative di società e tifosi. L’uscita prematura dalla Champions League, e la recente sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter, hanno fatto infuriare i tifosi.

Oltre al campo, anche la situazione negli uffici bianconeri non è serena. Ad aprile il Collegio di Garanzia aveva rinviato alla Corte d’Appello l’iniziale sentenza che aveva penalizzato di ben quindici punti la Juventus. Un giorno molto positivo per i bianconeri, che nella stessa serata ebbero la rassegnazione dei punti, e superarono il turno di Europa League contro lo Sporting Lisbona.

Nel frattempo sono state rese note le motivazioni del Collegio di Garanzia, che in 75 pagine definisce lacunosa la spiegazione della Corte Federale, ma allo stesso tempo lascia uno spiraglio aperto in merito a nuove possibili penalizzazioni, questa volta ero pesanti. Intanto diventa sempre più concreta l’ipotesi di una richiesta di patteggiamento da parte della Juventus.

Juventus, nuova data per l’inchiesta sulle plusvalenze

Oggi c’è stata a Torino l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma davanti al Gup Marco Picco, chiamato a decidere sia sulle responsabilità dei dirigenti della Juventus, sia sulla competenza territoriale.

Marco Piccu ha rimandato alla Cassazione la decisione in merito alla competenza territoriale. Una nuova udienza è stata fissata per il 26 ottobre, dove si riprenderà il processo o verrà chiuso.

Per quanto riguarda la giustizia sportiva, invece, la Corte Federale d’Appello della Figc ha fissato una nuova data: lunedì 22 maggio ci sarà l’udienza per la rivalutazione della sanzione alla Juventus. resta dunque viva l’ipotesi di una nuova penalizzazione, seppur più leggera della scorsa. In generale la Juventus potrebbe rimanere, a causa dei punti di penalità, furi da qualsiasi posto europeo per la prossima stagione.