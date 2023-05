Juventus-Siviglia, tegola per Allegri: l’annuncio è una mazzata

Vigilia di Europa League per la Juventus che si prepara ad affrontare il Siviglia in semifinale: brutte notizie dalla conferenza di Allegri.

La Juventus si prepara a scendere in campo contro il Siviglia per la semifinale di andata di Europa League. Tutto è pronto per il club bianconero che sta vivendo dal canto suo una stagione tra alti e bassi, fuori e dentro il campo. Non arrivano in ogni caso buone notizie da parte di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Domani sera, alle ore 21:00, quindi la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium il Siviglia. La bestia nera dell’Europa League contro cui i bianconeri non vogliono commettere passi falsi. A maggior ragione per il fatto che si giocherà in casa a Torino.

Massimiliano Allegri, con l’occasione, ha parlato come di consueto in conferenza stampa. “La semifinale sarà con una squadra che è abituata a giocare queste partite. Il Siviglia è una squadra esperta e che non esce mai dalla partita”. Ma poi è arrivata anche una notizia che è apparsa come un fulmine a ciel sereno: un top non ci sarà.

Juventus-Siviglia, out un top per Allegri: le parole del tecnico bianconero in conferenza

Innanzitutto Massimiliano Allegri ha chiarito: “Non so cosa succederà. Noi abbiamo talmente una corazza che non ci sposta più niente, da questa esperienza ne usciamo fortificati. Abbiamo queste due di Europa League e le altre di campionato: noi sul campo dobbiamo dare il massimo”. Ma ha poi annunciato un forfait.

Ma poi ha dato una cattiva notizia all’ambiente bianconero: “In difesa non ho deciso ancora chi giocherà. L’unico che non gioca sicuramente è Bremer che ha avuto un affaticamento alla coscia. Niente di che ma non sarà a disposizione, gli altri stanno tutti bene”. Out quindi Gleison Bremer che si è rivelato spesso e volentieri il perno del reparto offensivo bianconero in questa stagione.

“Vogliamo tutti – ha concluso Allegri – arrivare in finale. Credo che nelle difficoltà di quest’anno la squadra si è comportata bene, a livello professionale e morale. Non era semplice. Mancano 20 giorni, i più importanti. Deciderà se arriverà in finale. Se non ci arriveremo, gli altri saranno stati più bravi. Vediamo di sistemare le cose nel migliore dei modi”.