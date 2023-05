L’attaccante che sostituirebbe Vlahovic se la Juve venisse esclusa dalle coppe

La Juventus valuterà la posizione di un top player che piace all’estero. L’eventuale sostituto, nel frattempo, è stato individuato.

La Juventus, grazie alla vittoria ottenuta in trasferta ai danni dell’Atalanta, è tornata a sorridere salendo al secondo posto a discapito della Lazio. L’attuale posizione in classifica, però, è da considerare quanto mai temporaneo. La penalizzazione di 15 punti, congelata dalla Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, sarà infatti al centro di una nuova sentenza della Corte federale d’appello.

L’impianto accusatorio nei confronti del club è stato confermato. È quindi sicuro che la Vecchia Signora vada incontro ad un’altra sanzione, rimodulata tra i 6 e 12 punti. Una mazzata per Massimiliano Allegri che, in questo modo, finirebbe non soltanto fuori dalla zona Champions ma anche lontano dai posti che garantiscono l’accesso all’Europa League. Il quadro sarà più chiaro nelle prossime lontane. Intanto questo clima di incertezza impedisce ai bianconeri di programmare con calma le prossime operazioni di mercato.

Alla possibilità di disputare le coppe, ad esempio, è legata la permanenza di diversi top player come ad esempio Adrien Rabiot e Angel Di Maria. I due, entrambi in scadenza di contratto, resterebbero volentieri a Torino ma percepiscono stipendi insostenibili per le casse juventine in caso di mancata partecipazione alle kermesse europee. Occhio, inoltre, alla posizione di Dusan Vlahovic che rischia di essere sacrificato in modo tale da incamerare risorse preziose da destinare ai colpi in entrata.

Juventus, se parte Vlahovic ecco Scamacca

Il serbo, ripresosi dopo un periodo complicato, piace a diverse big della Premier League tra cui il Newcastle terzo e l’Aston Villa ottavo. La punta, inoltre, è nel mirino del Bayern Monaco. I bianconeri non vorrebbero privarsi di lui ma intanto hanno provveduto ad esporre il prezzo in vetrina. Per acquistarlo, in particolare, serviranno tra i 60 e i 70 milioni con il club che ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un eventuale sostituto. La scelta, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è ricaduta su Gianluca Scamacca.

L’ex Sassuolo, ai box per colpa di un infortunio, non si è ambientato al West Ham andando incontro ad una stagione complicata: per lui appena 8 gol in 27 apparizioni complessive. Un bottino deludente, che ha alimentato le voci relative ad un divorzio tra le parti già in estate. La Vecchia Signora ci pensa. Ma dipenderà tutto dal modo in cui si concluderà la stagione.