Milan, rinnovo Rafael Leao: arriva l’annuncio di Maldini

Milan, quale futuro per Rafael Leao? Cresce l’ottimismo per il rinnovo del portoghese, ma occhio all’annuncio di Paolo Maldini poco prima della gara di Champions League contro l’Inter.

Manca pochissimo e poi sarà fischio di inizio. Il Milan è pronto a giocarsi una semifinale di UEFA Champions League che può valere anche qualcosina in più del semplice biglietto per Istanbul. Sul piatto della bilancia ci sono tanti milioni di euro, tra sponsor e premi di competizione. Un clima elettrico, quello che si è generato a San Siro, che dalla sua attende anche di capire quale sarà il futuro del big Rafael Leao.

Il portoghese sembrerebbe sempre più vicino al suo rinnovo contrattuale con il Milan, alimentando le speranze dei tifosi rossoneri circa una sua permanenza. Tifosi che dalla loro sono rimasti delusi dalla sua assenza, invece, per il derby di questa sera contro l’Inter. Rafael Leao è in tribuna e neanche in panchina, ancora dolorante e indisponibile dopo l’infortunio muscolare ravvisato nell’ultimo match di Serie A contro la Lazio.

Futuro Rafael Leao, rinnovo vicino col Milan: c’è l’annuncio di Paolo Maldini

In attesa di capire quale sarà la data del rientro di Rafael Leao, i tifosi del Milan possono almeno consolarsi sul tema futuro. Perché ad alimentare l’ottimismo delle ultime indiscrezioni di mercato, c’è l’annuncio di Paolo Maldini in persona che blinda il contratto del portoghese.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, il direttore dell’area tecnica del Milan non si è nascosto dietro ad un dito ed è andato dritto al sodo. Incalzato dalle domande dei giornalisti in studio e a bordo campo, Maldini ha così rivelato tutto sul futuro di Rafael Leao e sul suo rinnovo di contratto. “Siamo vicini – spiega l’ex capitano del Diavolo – Ha pesato molto quella che è stata la volontà mostrataci dal ragazzo e chiaramente anche da noi. C’erano tante componenti da mettere al proprio posto, che venivano anche dal passato. Abbiamo limato tutto, siamo vicini ripeto”. Che manchi solo l’annuncio ufficiale, dunque, per il rinnovo di Leao col Milan?