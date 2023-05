Milan-Inter, in palio c’è più della finale: ecco svelato tutto

Milan ed Inter, oltre alla finale della Champions League, questa sera si giocheranno davvero un altro aspetto davvero importante.

Dopo un’incredible attesa è arrivata finalmente la serata del super derby tra il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi. Le due squadre milanesi, infatti, si stanno per sfidare nell’andata della semifinale dell’edizione di Champions League.

Il pomeriggio di oggi è stato sicuramente contraddistinto da Rafael Leao, visto che fino all’ultimo i tifosi rossoneri speravano che riuscisse a recuperare dal problema fisico riscontrato durante la gara di sabato contro la Lazio Maurizio Sarri. Tuttavia, purtroppo per tutto il popolo milanista, l’ex Lille non scenderà in campo questa sera per sfidare l’Inter di Simone Inzaghi.

Ma Rafael Leao, oltre alla sua assenza di questa sera, è stato quest’oggi sotto la luce dei riflettori anche per la notizia del suo prossimo rinnovo del contratto con il Milan. Il fuoriclasse, infatti, ha trovato una massima intesa con la dirigenza rossonera per prolungare fino al 2028. Tuttavia, al netto della grande occasione storica di qualificarsi per una finale di Champions League, la gara di questa sera è importante anche per un discorso economico.

Milan-Inter, chi si qualificherà per la finale incasserà circa 15 milioni di euro

La squadra che riuscirà a raggiungere la finale di Istanbul, infatti, riuscirà a portare a casa la bellezza di 15 milioni di euro. Questa grossa cifra sarà un gran bel toccasana per le casse economiche sia dell’Inter di Simone Inzaghi che del Milan di Stefano Pioli.

I due team meneghini, contando solo i premi Uefa senza il market pool, hanno già incassato una considerevole cifra dall’edizione di quest’anno della Champions League. L’Inter ha infatti ricavato ben 74,28 milioni di euro, mentre il ‘Diavolo’ è riuscito a portar a casa un poco meno: 73,14 milioni di euro. Questa minima differenza tra la ‘Beneamata’ ed il Milan è data dal ranking decennale, che favorisce proprio la squadra guidata da Simone Inzaghi.