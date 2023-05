Tutti via dopo lo scudetto: dal Napoli alla Premier

A Napoli ancora si festeggia il tricolore ma, intanto, arrivano pessime notizie in ottica calciomercato: il big può salutare

Un’attesa durata ben 33 anni quella che Napoli ed il Napoli hanno dovuto accumulare, prima di poter tornare a festeggiare la vittoria dello Scudetto.

Un successo certamente meritato quello della squadra allenata da Luciano Spalletti, dimostratasi tra le più propositive e spettacolari non solo in Serie A ma anche in Europa. Se il percorso degli azzurri in Champions League è stato frenato dal Milan, in Italia ormai da diversi mesi non vi è stata proprio partita. Una stagione a senso unico che ha incoronato il gruppo azzurro come il migliore dell’anno. Al di là dell’eccellente lavoro di Spalletti, grande merito va certamente dato al club ed in particolar modo alle mosse della dirigenza che senza pesare eccessivamente sulle casse societarie è andata a pescare gemme che ora sono ricercate in tutta Europa.

Da Kim che ha dimostrato di essere tra i centrali più forti e affidabili nel panorama europeo, passando per Khvicha Kvaratskhelia giunto a Castelvolturno per soli 10 milioni. Adesso, su quelle che erano e sono le valutazioni dei talenti in mano all’allenatore di Certaldo c’è poco da dire: un’ipervalutazione che dimostra le grandi intuizioni di Cristiano Giuntoli.

Un titolare saluta Napoli: c’è il Tottenham

E se per l’attuale direttore sportivo si continua a parlare in modo quasi preoccupante di un probabile passaggio alla Juventus, i tifosi del Napoli dovranno iniziare a temere anche per alcuni dei beniamini che hanno trascinato la squadra al tricolore.

Secondo quanto viene riportato dal quotidiano spagnolo ‘Todofichajes.com’, uno dei titolarissimi di Luciano Spalletti potrebbe un pò a sorpresa lasciare il Napoli per approdare in Premier League. Si tratta di Alex Meret, portiere giunto in Campania dall’Udinese nell’estate 2019 e che quest’anno è sbocciato definitivamente salvando in più occasioni la porta azzurra. In scadenza il 30 giugno 2024 con il club campione d’Italia, per il gioiello friulano possono aprirsi le porte del calcio inglese. Ed è in particolar modo il Tottenham la società che sembrerebbe pronta a puntare forte su Meret che è adesso tra i profili favoriti per difendere i pali degli ‘Spurs’ l’anno prossimo.

La società londinese, infatti, dovrà muoversi in anticipo per rimpiazzare Hugo Lloris che è in scadenza tra poco più di 12 mesi. Il francese, 36 anni, lascerebbe spazio proprio ad un nuovo innesto e tra i candidati in pole position vi sarebbe il portiere del Napoli. Le recenti prestazioni di Lloris, che resta dunque lontanissimo dal rinnovo con il Tottenham, avrebbero spinto i dirigenti inglesi a guardarsi intorno alla ricerca di un portiere di primissima fascia. Attenzione quindi a Meret che, dopo aver collezionato fino ad ora 43 presenze stagionali in azzurro, potrebbe dire addio al calcio italiano e sbarcare in Inghilterra.