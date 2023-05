Bomba Vlahovic, blitz a Torino del top club!

Si fa sempre più incerto il futuro di Dusan Vlahovic in maglia bianconera. Per il giovane attaccante serbo, infatti, l’ipotesi più plausibile è quella di una cessione nel prossimo calciomercato estivo.

Il bomber classe 2000, infatti, ha vissuto una stagione a dir poco complicata, con Massimiliano Allegri che spesso lo ha relegato in panchina. In 39 partite disputate tra campionato e coppe, sono solo tredici le reti messe a segno e quattro gli assist forniti dall’ex attaccante della Fiorentina.

Queste prestazioni ben al di sotto delle aspettative, hanno portato la società alla decisione di cederlo in caso di offerte importanti. Vista la situazione, molti top club si sono messi sulle sue tracce, Real Madrid e Bayern Monaco su tutti. I merengues sono alla ricerca di un erede di Karim Benzema, mentre i bavaresi vogliono regalare al tecnico Thomas Tuchel un vero numero nove. Dopo l’addio di Lewandowski finito al Barcellona, il club tedesco non è riuscito a portare in Germania un grande attaccante. Proprio per questo motivo, la dirigenza bavarese è pronta a fare un tentativo con la vecchia signora, per capire se ci sono margini di trattativa. A spaventare Bayern e Real, però, è l’inserimento di un altro top club per l’attaccante classe 2000.

Non solo Real e Bayern, su Vlahovic c’è il PSG: osservato nella sfida contro il Siviglia

Oltre a Real Madrid e Bayern Monaco, anche il Paris Saint Germain si è iscritto alla corsa per Dusan Vlahovic. Visto il possibile addio di Leo Messi, che salvo clamorosi ribaltoni non rinnoverà il proprio contratto, la dirigenza francese è alla ricerca di un nuovo innesto per il reparto avanzato.

Il club francese è intenzionato a fare sul serio tanto che, stando a quanto raccolto da calciomercato.it, il Direttore Generale dei transalpini Campos, ha spedito uno dei suoi più stretti collaboratori, Pasquale Sensibile, a seguire il classe 2000 durante la sfida di giovedì contro il Siviglia terminata 1-1. Visto il grande investimento fatto per acquistarlo dalla Fiorentina nel gennaio 2022, la Juventus è intenzionata a chiedere una cifra tra gli 80 e i 90 milioni di euro per dare il definitivo via libera alla cessione.

Si tratta di una cifra molto importante, ma decisamente alla portata del club di Al-Khelaifi. Il calciatore è intrigato dall’idea di approdare al PSG, anche per provare una nuova avventura in un nuovo campionato. Motivo di discussione è stato anche il futuro di Parades, in prestito alla Juventus. Salvo clamorose sorprese, però, la dirigenza bianconera non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 23 milioni più 3 di bonus. Il club francese è pronto ad inserirsi prepotentemente nella corsa a Dusan Vlahovic, che è pronto a salutare Torino dopo solo un anno e mezzo dal suo arrivo.