Rinnova ma non resta: dipende tutto da un risultato

La Serie A di quest’anno sta volgendo al termine e con la conclusione del campionato si sta parlando già molto di trattative di mercato.

Ormai al termine della stagione mancano meno di tre settimane e, al netto della vittoria già aritmetica dello Scudetto da parte del Napoli di Luciano Spalletti, è ancora tutto da giocare. In zona Champions League, infatti, ci sono ben sei squadre che si stanno contendendo un posto all’edizione dell’anno prossimo della massima competizione europea per club.

Molte di queste squadre, inoltre, sono ancora in corsa anche per riuscire a vincere un trofeo europeo. Milan ed Inter, infatti, si stanno giocando la finale di Istanbul con un doppio confronto che, a prescindere di come finirà, entrerà nella storia della grande rivalità di queste due squadre. Il primo round è stato vinto dalla squadra di Simone Inzaghi per 0-2, ma si sa che nel calcio non bisogna dare nulla per scontato.

Dopo le milanesi, anche la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di José Mourinho si stanno giocando una finale europea: ovvero quella di Europa League. La ‘Vecchia Signora’ ha pareggiato in casa per 1-1 la gara di andata contro il Siviglia, mentre i giallorossi hanno vinto 1-0 allo Stadio Olimpico contro il Bayer Leverkusen. Anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano è in semifinale di Conference League, ma ha perso al Franchi con il Basilea per 1-2. In Serie A, invece, anche la lotta salvezza è al cardiopalma. Cremonese, Spezia, Verona e Lecce, infatti, stanno dando vita ad una bellissima bagarre. Evitare la retrocessione per queste squadre non è fondamentale solo dal punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda il calciomercato.

Spezia, Mbala Nzola ha rinnovato ma in caso di retrocessione lascerà la Ligura: ecco tutti i dettagli

Lo Spezia, tramite un comunicato, ha infatti annunciato il rinnovo del contratto del suo giocatore principale, ovvero Mbala Nzola. Il centravanti angolano, autore di ben 13 gol nel campionato di ques’anno, ha prolungato fino al 2026, anche se la sua presenza in Liguria non è per nulla scontata.

Se la squadra guidata Leonardo Semplici dovesse retrocedere in Serie B, infatti, per Mbala Nzola sarebbe quasi impossibile vestire anche l’anno prossimo la maglia bianconera. Anche perché sull’attaccante bisogna registrare l’interesse di squadre importanti del nostro campionato: ovvero da quello della Fiorentina di Vincenzo Italiano a quello del Torino di Ivan Juric.