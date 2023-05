Juventus in vendita: ecco chi vuole comprarla

La situazione per Juventus è in divenire e potrebbero esserci clamorose novità, con voci che parlano addirittura di vendita del club.

In campionato la Juventus sta consolidando il secondo posto in classifica. Una posizione che, nonostante le ambizioni della vigilia fossero tutt’altre, garantirebbe almeno di centrare l’obiettivo minimo stagionale. Questo senza dimenticare cosa potrebbe accadere in Europa League.

Il pareggio agguantato da Gatti nella semifinale d’andata contro il Siviglia lascia infatti tutto aperto per la gara di ritorno, con i bianconeri che potrebbero centrare una finalissima che certamente renderebbe la stagione meno amara. Allegri potrebbe quindi consolarsi con la possibilità di alzare la seconda coppa continentale in ordine di importanza, riscattando così in parte anche l’eliminazione alla fase a gironi di Champions League patita nella prima parte di questa stagione.

Tutto però potrebbe diventare inutile nell’istante in cui la Giustizia Sportiva metterà nuovamente mano sul caso plusvalenze e successivamente anche sul caso stipendi. I bianconeri infatti, a dispetto di quanto possano fare sul campo, hanno sulla loro testa una spada di Damocle non indifferente. Il giornalista della RAI Mario Mattioli, ai microfoni di Radio Rai, ha espresso tutto il suo pessimismo, rivelando un doppio retroscena che certamente non farà piacere ai tifosi bianconeri.

Juventus, pronta una penalizzazione per non farla andare in Europa. E poi lo spettro della cessione…

Per Mattioli ci son due grandi problemi che aleggiano sui bianconeri. Il primo riguarda la penalizzazione, laddove, secondo il giornalista della RAI: “Si sta valutando di dare una penalizzazione in base a come finirà il campionato, per far si che la Juventus non possa andare in Europa”.

Secondo il giornalista infatti l’intenzione della Giustizia Sportiva sarebbe quella di valutare la posizione della Juventus in classifica e poi puntare di conseguenza ad una punizione per fare in modo che i bianconeri non finiscano tra le squadre qualificate alla prossima edizione delle competizioni europee.

Ciò però porterebbe anche ad un nuovo problema: una possibile cessione della società. Il binomio famiglia Agnelli-Elkann da un lato e Juventus dall’altro è consolidato ormai da decenni, ma la situazione potrebbe avere risvolti clamorosi. Mattioli anche qui rivela un retroscena: “Possiamo azzardare e dire che la Juventus è in vendita.” Alla finestra ci sarebbero fondi sauditi e statunitensi. “Possiamo solo stare a vedere che succede.”