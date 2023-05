Allegri e la Juve sempre più lontani: ecco perché

Allegri è ormai al punto di rottura con la Juventus? Ecco cosa potrebbe convincere il tecnico livornese ad accettare la risoluzione.

Ieri sera è arrivata una vittoria, necessaria per difendere il secondo posto in classifica dall’assalto dell’Inter, che resta a -3. Eppure, nonostante questo la panchina di Massimiliano Allegri continua a restare fortemente in dubbio per la prossima stagione. Il tecnico bianconero è circondato dal solito scetticismo, che lo ha accompagnato in particolare nel corso di questa annata, ma attorno a lui sono sorte ora nuove incognite. In particolare, in relazione a un nuovo importante arrivo in società.

È noto che la Juventus dovrà operare una profonda rifondazione in estate, se vuole rinnovarsi e aprire un nuovo ciclo vincente. Il fallimento del progetto avviato la scorsa estate è esemplificato in maniera perfetta dalla triste situazione di Paul Pogba, che dopo aver saltato gran parte della stagione per infortunio ora è di nuovo fermo. Il francese sembra l’esempio perfetto degli errori di valutazione commessi dalla dirigenza bianconera un anno fa, e l’azzeramento dei vertici societari causato dalle inchieste giudiziarie apre a nuove strade.

Sul fronte tecnico, i tifosi sembrano aver perso la pazienza con Allegri, non convinti dal suo gioco poco spettacolare e, quest’anno, anche poco efficace. Il problema principale di una separazione tra il livornese e la Juve è legato al suo ingaggio: Allegri percepisce 7 milioni l’anno più bonus, e il suo contratto scade solo nel 2025. Licenziarlo, dunque, avrebbe un costo non indifferente, e questa scelta va ponderata con attenzione. Ma su questo scenario potrebbe influire l’arrivo di Giuntoli.

Allegri via dalla Juve? Il ruolo a sorpresa di Giuntoli

L’approdo, da molti dato per scontato, del ds del Napoli sarebbe il simbolico inizio di una nuova fase della storia juventina, come lo fu oltre dieci anni fa l’arrivo di Marotta. Molti opinionisti hanno messo in evidenza come, però, Giuntoli e Allegri siano quasi incompatibili a livello dirigenziale. L’attuale allenatore della Juventus ambiva a un importante ruolo quasi da direttore tecnico, ma con Giuntoli in società questa possibilità pare non essere più praticabile.

Vedendo sfumare questo piano, Allegri potrebbe essere maggiormente interessato a chiudere la sua esperienza alla Juventus per cercare fortuna altrove. I nodi da sciogliere, per la dirigenza, sono molti, ma le prestazioni di questa stagione potrebbero aiutare e indicare una strada. Se in settimana i bianconeri non riusciranno ad avere la meglio del Siviglia, anche l’Europa League sfumerà. E se la giustizia sportiva dovesse escludere la Juve dalla prossima Champions, non ci sarebbe più grossi ostacoli alla rescissione con Allegri.