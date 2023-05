Il regalo Champions è Orsolini: colpo in Serie A

Mancano tre giornate al termine della Serie A e la lotta per la Champions League è più accesa che mai. Si pensa anche al mercato.

Abbiamo assistito in questi mesi ad un campionato destinato ad entrare nella storia. Dopo 33 anni il Napoli è tornato a trionfare, vincendo uno scudetto che mancava dai tempi di Maradona. Luciano Spalletti ha reso grande un gruppo, mix tra giovani e calciatori di esperienza, ed ha raggiunto un risultato storico. Oltre agli azzurri la lotta Champions è più accesa che mai e vive con un dubbio costante.

Questo campionato è stato alquanto travagliato, per una squadra in particolare. La Juve di Allegri è infatti alle prese con le vicende giudiziarie che ormai tutti conosciamo e, nonostante una buona classifica, rischia seriamente di non fare la prossima Champions League. Champions League che a meno di colpi di scena dovrebbe invece vedere la Lazio di Maurizio Sarri.

Il club capitolino non vive un ottimo momento di forma, ma ha un buon vantaggio sulle rivali e un calendario abbastanza agevole. Il club è consapevole però dei propri limiti, e il principale è quello di non avere una rosa adatta a disputare più competizioni. La società è al lavoro per accontentare Sarri e sarebbe pronto ad un grande colpo, direttamente dalla Serie A.

Lazio, si punta l’esterno destro

La squadra biancoceleste vuole rinforzare l’attacco, un reparto di livello ma che manca nelle alternative sia nel ruolo di vice-Immobile sia nelle alternative sugli esterni. La società è pronta ad accontentare il tecnico, soprattutto con la qualificazione all’Europa che conta. Il club biancoceleste sarebbe anche caccia di un esterno d’attacco, un calciatore che potrebbe dare il cambio o anche, scavalcare nelle gerarchie, il brasiliano Felipe Anderson.

Il sogno di Sarri si chiama Berardi, ma il capitano del Sassuolo costa molto e in alternativa c’è Riccardo Orsolini. Il calciatore è esploso in questa stagione con Thiago Motta, ha il contratto in scadenza nel 2024 e pare allettato dalle sirene Champions. In caso di qualificazione (ripetiamo, sempre più probabile) la Lazio lavora al colpo Orsolini.

Conosciuto per essere un calciatore abbastanza discontinuo Orsolini ha trovato la giusta continuità con l’avvento di Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano ha lanciato il calciatore alla grande e in questa stagione ha finora collezionato 30 presenze e 10 reti in Serie A. Numeri importanti, Sarri sogna il grande colpo, ma serve l’ufficialità della Champions e potrebbe arrivare nelle prossime giornate.