Lascia la Roma e va al Liverpool: che bomba

La Roma si sta preparando per la semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ma nel frattempo potrebbe arrivare un addio.

La Roma ha ancora tanto da giocarsi, tra qualificazione in Champions League (tramite la classifica di Serie A) per la prossima stagione e semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen. José Mourinho e i suoi giocatori stanno cercando di lavorare al meglio, nonostante i tanti infortuni. Ma nel frattempo è arrivata un’altra novità: potrebbe arrivare un addio.

La Roma, dopo la vittoria in casa ottenuta contro il Bayer Leverkusen alla semifinale di andata di Europa League grazie al gol di Edoardo Bove, si prepara per il ritorno. I 90′ di giovedì decreteranno quindi quale squadra, tra le due rivali, strapperà il pass per la finale della competizione.

Proprio in vista di Bayer Leverkusen-Roma, José Mourinho fa il punto della situazione per capire anche chi sarà disponibile per la trasferta. E chi invece resterà ancora fermo ai box. In questo senso arrivano, dopo un periodo nero, le prime buone notizie perché Dybala, El Shaarawy, Smalling e Celik si sono allenati in gruppo. Anche se a destabilizzare, in ottica più vicina al mercato, è la notizia di un possibile addio. Ecco di chi si tratta.

Roma, possibile addio in vista? Spunta l’eventuale trasferimento al Liverpool: le ultime

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, ci sarebbe chi ai piani alti della Roma sarebbe arrivato al capolinea della propria esperienza. E stavolta stupisce il fatto che non venga nominato José Mourinho. Anzi il soggetto preso stavolta in considerazione è Tiago Pinto. Secondo il quotidiano sportivo, il direttore sportivo sarebbe più vicino all’addio e su di lui ci sarebbe già il Liverpool.

Nulla è in realtà ancora confermato, ma di certo c’è che tanto nel futuro della Roma appare fortemente in bilico. A partire dalla permanenza del tecnico e, a questo punto, anche del direttore sportivo. Il suo contratto è comunque in scadenza nel 2024, quindi avrebbe un altro anno in giallorosso.

Eppure non si parla, almeno al momento, di rinnovo e non si pensa di continuare insieme. Poi molto dipenderà anche dalla ridistribuzione dei diversi compiti una volta arrivata Lina Souloukou nella società dei Friedkin. Ancora tanto è da comprendere ma il Liverpool osserva con attenzione la situazione che potrebbe venire a crearsi.