Patteggiamento Juventus, spunta la data: “C’è qualcosa di strano in FIGC”

Il noto giornalista non ha dubbi sul patteggiamento della Juventus. Addirittura spunta una presunta data in cui si farà tutto. Ecco svelati i dettagli che i tifosi della Vecchia Signora attendevano da tempo

La vittoria contro la Cremonese ha consolidato il secondo porto in classifica in casa Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono in questo momento in piena zona Champions League, speranzosi di qualificarsi alla prossima coppa dalle grandi orecchie, cercando di raddrizzare così una stagione che li ha visti troppo presto alzare bandiera bianca nella lotta Scudetto.

Certo, poi si aprirà tutto il discorso riguardante le vicende extra campo. Già, perché in casa bianconera c’è ancora la spada di Damocle della penalizzazione per la vicenda plusvalenze. Senza dimenticare poi che, oltre alla questione legata alla compravendita gonfiata di calciatori, c’è anche una questione legata agli stipendi. Insomma, non un bel momento in casa bianconera, con molti che già preannunciano una possibile mano pesante.

C’è però chi invece inizia a pensare ad un finale che possa essere meno disastroso per i bianconeri. Il noto giornalista Maurizio Pistocchi, uno che da sempre è stato molto critico con la Juventus, lancia la supposizione, incrociando alcune data, di un esito non proprio nefasto per i bianconeri. Pistocchi parla apertamente del fatto che: “[…] c’è qualcosa di strano in FIGC”, e questo proprio perché le date sembrano non combaciare.

Juventus, Pistocchi apre all’ipotesi patteggiamento: “Se vediamo le date”

Per Maurizio Pistocchi tutto parte dal fatto che il 12 maggio doveva essere una data decisiva per il deferimento. “La chiusura delle indagini è datata 12 aprile.” ha twittato Pistocchi subito dopo aver esordito con il “c’è qualcosa di strano in FIGC”. Da allora la Procura aveva 30 giorni di tempo per il deferimento del club bianconero. Ma al momento non sembra essere arrivato ancora nulla. Anche perché, in caso contrario, la Procura avrebbe dovuto archiviare.

Pistocchi poi continua: “Ad oggi Gravina e Chinè sembrano essersi dileguati.” Il tutto, secondo il giornalista, apre ad una ipotesi: stanno aspettando il 22 maggio. Cosa accadrà è presto detto, ci sarà la sentenza della Corte d’Appello. Per Pistocchi tutto sembra essere chiaro: “E se si stesse aspettando quella data per fare poi un patteggiamento che salvi la Juventus dalla retrocessione in cadetteria e anche tutto il sistema dei diritti tv italiano?”.