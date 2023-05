Pagliuca stronca la Lazio: che frecciata ai biancocelesti!

La corsa Champions è ancora tutta da scrivere. L’ex portiere non crede affatto alla squadra di Maurizio Sarri.

Gianluca Pagliuca, 56 anni compiuti il 18 dicembre, si è ritirato dal calcio giocato nel 2007. Ultima maglia indossata quella dell’Ascoli. L’estremo difensore ha vissuto i momenti migliori della sua carriera con l’Inter e la Sampdoria. Con i nerazzurri ha giocato dal 1994 al 1999. Cresciuto nel Bologna, squadra della sua città natale, Pagliuca nel 1985 viene ceduto alla Sampdoria, dove resta fino alla cessione all’Inter.

Terminata la pagina nerazzurra, dal 1999 al 2006 torna al Bologna, per passare all’Ascoli, vestendo bianconero per soli 12 mesi prima dell’addio.

Gianluca Pagliuca è stato un portiere importante in serie A. L’ex estremo difensore nel massimo campionato è sceso in campo ben 592 volte, un totale di 53152 minuti. Raccolta nell’Inter l’eredità di un mostro sacro come Walter Zenga, il nostro vanta anche 39 gettoni con l’Italia e tre presenze con la rappresentativa Olimpica.

Pagliuca e la Champions: “Ecco chi ci andrà”

In tutta la carriera Pagliuca ha vinto sette trofei, tolta la Coppa Uefa alzata con l’Inter nel 1998, gli altri li ha alzati tutti in blucerchiato. Con i genovesi ha vinto uno scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Italiana e tre Coppe Italia. Il più grande rimpianto in carriera è certamente rappresentato dalla finale di Coppa dei Campioni persa contro il Barcellona a Wembley il 20 maggio 1992. A decidere la sfida fu un missile di Ronald Koeman su punizione, segnato proprio sul palo difeso da Pagliuca.

Intervenendo ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport, l‘ex preparatore dei portieri del Bologna Under 19, ha espresso la propria opinione sulla corsa Champions.

Corsa Champions: Pagliuca dimentica la Lazio

L’ex portiere elencando le prime potenziali quattro squadre della serie A non ha mai fatto il nome della Lazio. Capitolini attualmente quarti a 65 punti, -1 dall’Inter terza, – 4 dalla Juventus seconda che resta potenzialmente out per il rischio penalizzazione.

La squadra di Maurizio Sarri è attesa da un calendario decisamente alla portata. Domenica 21 maggio alle 20.45 giocherà alla Dacia Arena con l’Udinese, quindi il 28 maggio ospiterà in casa la Cremonese, per chiudere il 4 giugno al Castellani con l’Empoli, squadra già salva.

“Io credo che alla fine andrà il Milan in Champions. Credo che la Roma, se non avesse avuto l’Europa League avrebbe avuto qualche punto in più”, dice Pagliuca ai microfoni Rai. “Ma Napoli, Inter, Juventus e Milan saranno le quattro squadre che si qualificheranno, poi vedremo cosa succederà per i bianconeri”, ha concluso. Classifica alla mano, la Lazio ha quattro punti più del Milan e a parità di punteggio sarebbe davanti per gli scontri diretti.