Serie A, i top della giornata 35: domina la Juve con Bremer e Fagioli

È capitato in poche occasioni che la Juventus dominasse la nostra classifica di giornata dopo una prestazione molto convincente.

I bianconeri domenica sera hanno battuto la Cremonese e soprattutto nel secondo tempo hanno ben figurato trovando i gol con Fagioli e Bremer.

Fagioli è un giocatore da monitorare con grande attenzione, contro la Cremonese ha confermato la legge del gol dell’ex. Ha realizzato un bellissimo tiro imparabile per Carnesecchi su assist di Chiesa e già prima del gol aveva infiammato lo stadio con aperture e giocate deliziose.

Nelle fila della Juventus spicca anche la prova di Bremer che ha realizzato il gol del raddoppio dopo una buona prova a livello difensivo per tutta la gara.

Procede ogni settimana il sondaggio sul canale Youtube di SerieANews (vi invitiamo ad iscrivere) riguardo ai migliori di ogni turno di campionato. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti. Il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno. Stavolta hanno votato 2413 persone che ringraziamo.

Tra i pali spicca ancora Di Gregorio del Monza, in difesa e a centrocampo è dominio Juve con Bremer e Fagioli. Nel reparto offensivo spicca la forza di Lukaku, trascinatore dell’Inter contro il Sassuolo.

Di Gregorio blinda la porta contro i campioni d’Italia

Il Monza è una delle squadre più in forma del campionato, nell’era Palladino sarebbe quinto in classifica. Non c’è soltanto la qualità del gioco, l’organizzazione proposta ma anche il valore di Di Gregorio, quinto nella nostra classifica generale dei portieri.

Contro il Napoli campione d’Italia il Monza ha vinto 2-0 legittimando il risultato anche grazie alle parate del proprio portiere, soprattutto quelle su Olivera e Zielinski. Incassa il 66% dei voti.

Lo Spezia ha portato a casa una clamorosa vittoria contro il Milan, con questi tre punti ha raggiunto il Verona alimentando le proprie speranze di salvezza. Spicca anche il contributo di Dragowski (17% delle preferenze) per le parate compiute soprattutto nel primo tempo.

Chiude Milinkovic Savic del Torino avendo guidato la fase difensiva della squadra granata nella vittoria di Verona. È sempre prezioso il suo contributo anche nelle soluzioni offerte quando ha il pallone tra i piedi sia nel corto che nel lungo.

Bremer batte gli outsider Zanoli e Wisniewski

È il quinto gol stagionale per Bremer, il difensore della Juventus che ha regalato qualche battuta a vuoto nelle prestazioni ma complessivamente ha avuto un buon rendimento. Si è confermato anche un’arma sui calci piazzati, è stato premiato con il 56% dei voti dei nostri utenti.

L’esperienza alla Sampdoria per Zanoli si sta rivelando molto proficua, come dimostrano i numeri: 20 presenze di cui 7 dal primo minuto, 2 gol e 1 assist. Lunedì sera contro l’Empoli soltanto il gol di Piccoli nel finale gli ha tolto la gioia di aver realizzato un gol-vittoria. Rimane la traccia, però, del percorso che sta compiendo, poi sarà il Napoli a valutare il suo futuro in estate. I nostri utenti l’hanno premiato con il 21% dei voti.

Wisniewski ha vissuto un sabato da ricordare mescolando un’ottima prova difensiva al gol che ha sbloccato la partita contro il Milan, quando è stato bravo a trovare il tap-in vincente dopo il colpo di testa di Amian. Porta a casa il 13% delle nostre preferenze.

Se la Cremonese è rimasta a lungo in vita a Torino, lo deve soprattutto a Chiriches, autore di una prova esaltante con due salvataggi fondamentali. I nostri utenti gli hanno attribuito il 10% dei voti.

Fagioli è partito di maggioranza, batte altri centrocampisti con il vizio del gol

Non c’è solo il gol nella sua prestazione, Fagioli, che un anno fa conquistava la promozione dalla B alla A con la Cremonese, ha piena cittadinanza nel centrocampo della Juventus. Ha regalato momenti di brillante qualità anche prima del gol realizzato. È partito di maggioranza con il 56% dei voti dei nostri utenti.

Inseguono altri centrocampisti con il vizio del gol: Candreva ha realizzato un gol storico per la Salernitana contro l’Atalanta, la salvezza ora è molto più vicina. È entrato all’80’ e ha fornito energia pura alla Salernitana, rappresentando un pericolo costante anche nella gestione dei calci piazzati. È stato premiato con il 23% delle preferenze.

Il primo gol in serie A non si dimentica mai, Salvatore Esposito di Castellammare di Stabia l’ha fatto con il suo marchio di fabbrica: il calcio di punizione come li faceva al Cicerone, il campetto della sua infanzia. Prende il 14% dei voti nel nostro sondaggio.

Chiude la classifica dei centrocampisti Vlasic, autore del gol-vittoria del Toro sul campo del Verona. In questo caso anche c’è una bellissima giocata, un tiro dalla distanza su sponda di Sanabria che batte Montipò.

Lukaku trascina l’Inter in campionato e Champions League

In pochi giorni Lukaku è stato prezioso in campionato contro il Sassuolo, realizzando una doppietta e poi in Champions League con l’assist per Lautaro Martinez nell’azione che ha spento definitivamente le speranze del Milan.

È tornato ad essere un trascinatore, riesce a proporre le giocate che appartengono al suo repertorio. Fa il punto di riferimento, tiene palla, lavora bene spalle alla porta, sta segnando con regolarità e cerca anche Lautaro Martinez nel modo giusto quando giocano insieme.

È un plebiscito di consensi, porta a casa il 73% dei voti. Per gli altri ci sono le briciole: Oudin, autore di una doppietta in Lazio-Lecce, incassa l’11% delle preferenze. Petagna trova il gol dell’ex contro il Napoli campione d’Italia, coronando una prova in cui ha più volte rappresentato uno sfogo da centravanti-boa per il Monza. Viene premiato con il 10% dei voti, chiude Immobile al 5%. L’attaccante della Lazio è tornato al gol dopo tre mesi all’Olimpico.

La classifica della giornata 35: dominio Juve con Bremer e Fagioli

PORTIERI

Di Gregorio 5 punti

Dragowski 3 punti

Milinkovic Savic 2 punti

DIFENSORI

Bremer 5 punti

Zanoli 3 punti

Wisniewski 2 punti

Chiriches 1 punto

CENTROCAMPISTI

Fagioli 5 punti

Candreva 3 punti

S. Esposito 2 punti

Vlasic 1 punto

ATTACCANTI

Lukaku 5 punti

Oudin 3 punti

Petagna 2 punti

Immobile 1 punto

La graduatoria generale ruolo per ruolo: Di Gregorio insidia Carnesecchi

PORTIERI

Meret 31 punti

Ochoa 30 punti

Vicario 28 punti

Carnesecchi 22 punti

Di Gregorio 21 punti

Falcone 13 punti

Rui Patricio 13 punti

Szczesny 13 punti

Dragowski 13 punti

Montipò 12 punti

Perin 12 punti

Milinkovic Savic 12 punti

Provedel 11 punti

Silvestri 11 punti

Skorupski 11 punti

Maignan 10 punti

Audero 8 punti

Handanovic 8 punti

Perin 7 punti

Ravaglia 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Musso 5 punti

Terracciano 5 punti

Consigli 5 punti

Tatarusanu 3 punti

Handanovic 3 punti

Gollini 3 punti

Consigli 2 punti

Perilli 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 33 punti

Di Lorenzo 20 punti

Baschirotto 16 punti

Theo Hernandez 16 punti

Carlos Augusto 13 punti

Udogie 12 punti

Dimarco 12 punti

Rrahmani 11 punti

Mazzocchi 10 punti

Danilo 10 punti

Bremer 10 punti

Smalling 8 punti

Milenkovic 7 punti

Mario Rui 6 punti

Zappacosta 6 punti

Posch 6 punti

Umtiti 5 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Parisi 5 punti

Scalvini 5 punti

Mancini 5 punti

Toloi 5 punti

Dodò 5 punti

Zanoli 5 punti

Tomori 4 punti

Sernicola 3 punti

Acerbi 3 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Doig 3 punti

Becao 3 punti

Schuurs 3 punti

Ebuehi 3 punti

Vasquez 2 punti

Kalulu 2 punti

Romagnoli 2 punti

Spinazzola 2 punti

Colley 2 punti

Darmian 2 punti

Valeri 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Zalewski 2 punti

Izzo 2 punti

Soumaoro 2 punti

Wisniewski 2 punti

Chiriches 2 punti

Nuytinck 1 punto

Colley 1 punto

Ceccherini 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

Reca 1 punto

S.Bastoni 1 punto

G. Donati 1 punto

Alex Sandro 1 punto

Kyriakopoulos 1 punto

Singo 1 punto

Gyomber 1 punto

Celik 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 22 punti

Tonali 21 punti

Lobotka 18 punti

Luis Alberto 16 punti

Koopmeiners 15 punti

Kostic 15 punti

Barella 14 punti

Calhanoglu 13 punti

Brahim Diaz 12 punti

Orsolini 12 punti

Anguissa 11 punti

Rabiot 11 punti

Zielinski 10 punti

Frattesi 9 punti

Fagioli 9 punti

Bennacer 8 punti

Samardzic 8 punti

Mkhitaryan 8 punti

Calhanoglu 8 punti

Vlasic 7 punti

Lazovic 6 punti

Elmas 5 punti

Vecino 5 punti

Pereyra 5 punti

Pasalic 5 punti

Saelemaekers 5 punti

Lo. Pellegrini 4 punti

Radonjic 4 punti

Candreva 4 punti

Miretti 3 punti

Hjulmand 3 punti

Messias 3 punti

Baldanzi 3 punti

Sensi 3 punti

Bonaventura 3 punti

Akpa Akpro 3 punti

Ciurria 3 punti

Pobega 2 punti

Lovric 2 punti

Wijnaldum 2 punti

Castrovilli 2 punti

Mandragora 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Rovella 2 punti

Ricci 2 punti

Marin 2 punti

Ferguson 2 punti

Brozovic 2 punti

S. Esposito 2 punti

Cristante 1 punto

Djuricic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Linetty 1 punto

Locatelli 1 punto

Cataldi 1 punto

Ilic 1 punto

De Roon 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 58 punti

Kvaratskhelia 35 punti

Lautaro Martinez 21 punti

Rafael Leao 20 punti

Vlahovic 19 punti

Dybala 14 punti

Lukaku 13 punti

Laurientè 11 punti

Nzola 11 punti

Dia 11 punti

Lookman 10 punti

Zaccagni 10 punti

Felipe Anderson 10 punti

Dzeko 9 punti

Immobile 9 punti

Arnautovic 6 punti

Simeone 6 punti

Kean 6 punti

Berardi 6 punti

Abraham 4 punti

Giroud 4 punti

Beto 4 punti

Zapata 4 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Cambiaghi 3 punti

Hojlund 3 punti

Kean 3 punti

Cabral 3 punti

Gabbiadini 3 punti

Oudin 3 punti

Deulofeu 2 punti

Rebic 2 punti

Petagna 2 punti

Verdi 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Colombo 2 punti

Gaich 2 punti

Luka Romero 2 punti

Tsadjout 2 punti

Karamoh 2 punti

Ciofani 2 punti

Barrow 2 punti

Di Francesco 1 punto

Boga 1 punto

Ikonè 1 punto

Pellegri 1 punto

Gabbiadini 1 punto

Verde 1 punto

Solbakken 1 punto

Defrel 1 punto

Sanabria 1 punto