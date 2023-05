Brutto attacco a Sheva e Djokovic: polemica dall’Ucraina

Attacco pesantissimo ai danni di Shevchenko. Il tutto è accaduto in queste ore, è scoppiata una pesante polemica.

Le polemiche nel mondo dello sport spesso riguardano tematiche che sono ben lontane da quello che accade in ambito puramente sportivo. Lo abbiamo visto tante volte nel corso degli ultimi anni e spesso ci si è ritrovato dentro un campione senza tempo come Novak Djokovic. Ad oggi il serbo è uno dei tennisti più apprezzati sul pianeta. Ha scritto la storia raggiungendo record importanti ed arrivando anche a guadagnare grandi consensi da parte degli appassionati di questo sport. Certo, poi c’è la vita privata, quello che non riguarda il campo e che trova terreno fertile anche per far nascere appunto delle polemiche.

Nole, ad esempio, in questi anni si è detto apertamente no-vax. Una presa di posizione chiara che ha ovviamente attirato sul tennista le critiche di tutti quelli che invece contavano sul vaccino come elemento principale per sconfiggere il Covid. Djokovic, tra l’altro, non si è fatto mai condizionare o intimorire, tenendosi ben stretto le proprie posizioni con grande personalità. Certo, ha anche dovuto rinunciare a qualcosa: negli USA, ad esempio, non ha avuto accesso e non ha preso parte per gli ultimi tornei di Miami e Cincinnati proprio perchè sprovvisto di vaccino anti-Covid. Si è visto travolto dalle critiche anche attraverso i social in più di un’occasione.

Djokovic accanto a Shevchenko: scoppia la polemica

C’è un episodio che riguarda proprio Djokovic e che sta facendo parlare molto sui social e non solo. Il tennista serbo è stato immortalato accanto ad Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan: entrambi hanno assistito alla partita che ha visto proprio i rossoneri affrontare in semifinale di Champions League l’Inter. Un match attesissimo ed al quale hanno assistito in quel di San Siro anche personalità importanti del mondo dello sport e non solo.

Proprio la scelta di sedere accanto a Djokovic, però, non è stata presa bene da un calciatore che rappresenta il suo paese anche al di fuori dei confini ucraini. Stiamo parlando di Roman Zozulja, attaccante attualmente in forza al Rayo Majadahonda, club che milita nella terza divisione del campionato spagnolo.

Zozulja ha conquistato un titolo ucraino, una coppa nazionale ed ha giocato con maglie importanti come quelle di Dnipro, Dinamo Kiev, Betis ed ovviamente la nazionale. E cosi proprio lui si è scagliato contro Shevchenko, reo di sedere accanto ad un personalità (Djokovic) accostata ai filo-russi che stanno attaccando l’Ucraina.

Zozulya attacca Shevchenko: il motivo

L’accostamento tra Novak ed i filo-russi, però, non riguarda lui in maniera diretta. Il padre del tennista serbo, infatti, è stato beccato in passato a posa proprio con bandiere che sostenevano Putin e la sua causa, il tutto anche a ridosso dell’Australian Open.

Cosi Zuzulja ha detto la sua sull’argomento. “Perché il nostro orgoglio nazionale è seduto lì?”, ha chiesto l’attaccante riferendosi proprio all’ex leggenda del Milan. Un atteggiamento che non è piaciuto a Zozulja cosi come ad altri ucraini che non hanno visto di buon occhio il fatto che i due fossero cosi vicini.