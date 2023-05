L’Inter si è innamorata, Marotta colpisce a zero

L’Inter è già pronta a stupire in ottica calciomercato: pronto un grande affare, la firma può arrivare subito gratis

La stagione dell’Inter ha preso una piega che – fino a qualche settimana fa – era semplicemente impossibile prevedere.

La finale di Champions League è stata meritatamente agguantata, contro un Milan dominato all’andata e gestito – con un altra vittoria – nella semifinale di ritorno. Ma adesso viene il bello perchè al di là di come si concluderà il percorso europeo della squadra allenata da Simone Inzaghi, è già tempo di fare i conti per quanto riguarda il prossimo calciomercato estivo. I nomi nel mirino di Beppe Marotta sono sempre di più e per ogni zona del campo. È chiaro come la rosa dei nerazzurri sia tra le più forti e complete in Italia, ma qualcosa di mirato andrà certamente fatto.

In attacco i dubbi sulle permanenze di due big come Dzeko e Lukaku, decisivi nel momento cruciale della stagione, restano. Così come bisognerà ragionare sul futuro di Marcelo Brozovic che – già lo scorso gennaio – è stato vicino a vestire la maglia del Barcellona. Ma occhio, perchè l’ad dell’Inter sembra fortemente intenzionato a regalare alla ‘Beneamata’ un grandissimo colpo a costo zero, il prossimo luglio.

Firma gratis con l’Inter: Marotta sfida l’ex nerazzurro

Secondo quanto viene riportato dal portale spagnolo ‘AS’, l’Atletico Madrid sarebbe uno dei club maggiormente interessati a Raphael Guerreiro. Il laterale portoghese, 29 anni, vedrà esaurire il suo contratto con il Borussia Dortmund il prossimo 30 giugno 2023.

Un’occasione golosissima per i ‘Colchoneros’ che sono reduci da un’annata assolutamente deludente e vogliono tornare a stupire. Attenzione, però. Perchè a Guerreiro – accostato in passato pure a Juventus e Milan – starebbe pensando soprattutto l’Inter. L’indiscrezione viene lanciata da ‘Footmercato.net’ che sottolinea come i meneghini siano molto attenti agli sviluppi riguardanti il futuro del forte laterale, destinato a cambiare casacca da qui a qualche settimana. Niente rinnovo con la società giallonera ed ecco che Beppe Marotta è pronto a farsi avanti, con uno scippo a zero che può regalare all’Inter un rinforzo di primissimo ordine.

Il classe 1993 piace molto per la sua duttilità poichè può ricoprire praticamente qualsiasi ruolo sulla corsia mancina che, in estate, potrebbe vedere la partenza di Gosens. Con la maglia del Borussia Dortmund Guerreiro ha collezionato quest’anno 34 presenze con 5 gol e addirittura 14 assist vincenti. Dopo ben 7 anni, quindi, il talento lascerà Dortmund e potrebbe accasarsi in Serie A. L’Inter è in primissima fila, pronta a pungere e ad anticipare Simeone nella corsa al cartellino di Raphael Guerreiro.