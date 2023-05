Roma, Abraham e Ibanez nel mirino: il futuro è un rebus

La fase finale della stagione sarà importante per decidere il futuro della Roma e di alcuni dei suoi calciatori.

Siamo ormai arrivati a metà maggio, una delle fasi più calde della stagione. Diversi club sono in attesa di conoscere il proprio futuro e tra questi c’è senza dubbio la Roma di Josè Mourinho.

La squadra giallorossa ha affrontato un’annata travagliata, complice una serie di infortuni, che hanno frenato le ambizioni della società e dei tifosi. Da Wijnaldum a Dybala la Roma ha perso spesso alcuni dei suoi big nei momenti chiave della stagione ed ora la qualificazione alla Champions League è legata solo agli ultimi risultati e il club non può più sbagliare. Sia con che senza però la società deve decidere cosa fare da grande e lo stesso Mourinho attende una squadra che possa lottare per il titolo.

Pinto sta attuando la strategia dei parametri zero, è già arrivato il francese Aouar e sembra sempre più vicino il difensore dell’Eintracht Francoforte, N’Dicka. Il giocatore è in scadenza e secondo quanto riporta il Corriere dello Sport sarebbe molto tentato dall’offerta di 2 milioni annui per il calciatore. Non solo arrivi perchè la Roma valuta anche le cessioni, soprattutto senza l’Europa che conta. Due titolari e pedine chiave di Mourinho potrebbero partire, parliamo di Roger Ibanez e Tammy Abraham.

Roma, un futuro in bilico per alcuni dei top di Mourinho

Come detto il futuro di tanti calciatori è legato alla qualificazione in Champions League, lo stesso vale per la ‘Joya’ Paulo Dybala, stella del club giallorosso. Il giocatore potrebbe prendere in considerazione offerte dalle big straniere (pesa tra l’altro la clausola) e senza Champions valutare l’addio.

La Roma trema al pensiero e allo stesso tempo valuta il futuro di Ibanez e Abraham. I due calciatori hanno avuto diversi alti e bassi e in fondo la società non li reputa incedibili. Potrebbero partire in caso di ottime offerte, soprattutto senza la Champions. Abraham in particolare ha grande mercato in Inghilterra e questo nonostante una stagione non ottimale.

La Roma pensa al futuro, un futuro che resta un rebus visto la posizione ancora non definita. Il Corriere sottolinea che lo stesso DS Tiago Pinto è in bilico, sulle sue tracce c’è il Liverpool. La società, soprattutto senza Champions, potrebbe cedere qualche giovane che Mourinho ha lanciato in questa stagione. Non Bove, ritenuto incedibile, e neanche Zalewski, ma magari Volpato, più volte utilizzato a gara in corso durante quest’annata. I tifosi sono in attesa, il futuro della Roma verrà deciso nei prossimi giorni.