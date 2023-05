Allegri è stato chiaro: lo farà tornare alla Juventus

La Juventus ha già in mente la strategia per il primo colpo estivo: Allegri spinge per il ritorno in bianconero.

La stagione della ‘Vecchia Signora’ ha ormai detto praticamente tutto. La recente eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia – che in finale sfiderà la Roma di Mourinho – lascia un enorme amaro in bocca alla Juventus.

Allegri, deluso per la buona prestazione dei suoi su un campo difficile come quello degli spagnoli, è comunque proiettato a quello che sarà il futuro della sua squadra. Degli attuali giocatori che compongono la rosa bianconera, molti diranno addio già nelle prossime settimane. Ed è da qui che si ripartirà, verosimilmente, per rinforzare una squadra che è attualmente la seconda forza in Serie A dietro solo al Napoli campione d’Italia. La retroguardia è destinata a perdere ufficialmente Juan Cuadrado che, a scadenza il prossimo giugno, non ha prolungato e saluterà la Torino bianconera.

A centrocampo sia Paredes che Rabiot faranno le valigie: il primo, di ritorno dal prestito rientrerà al PSG, il secondo invece come Cuadrado punterà ad una nuova sistemazione a parametro zero. Un duro colpo per l’allenatore livornese che ha puntato forte sul mediano francese e dovrà dunque cercare un degno sostituto in mezzo al campo. Per comprare, quindi, bisognerà prima passare dagli addii. Fare spazio ai nuovi innesti sui quali Allegri farà grande affidamento nella stagione che verrà.

Torna alla Juve da protagonista: lo rivuole Allegri

In attesa poi, tra le altre cose, di conoscere il giudizio definitivo della Corte di Appello Federale riguardo al caso plusvalenze fittizie. Da questo punto di vista, il timore rimane l’estromissione dalle prossime coppe europee. Ma riaffacciandoci in ottica mercato, uno dei nomi che sicuramente vestirà la maglia della Juventus per espressa volontà dello stesso Allegri sarà il terzino Andrea Cambiaso.

Il promettente e polivalente terzino classe 2000 è attualmente impegnato in prestito al Bologna. Con i felsinei guidati da Thiago Motta il gioiello ligure ha collezionato 31 presenze e 3 assist vincenti all’attivo. Le prestazioni, poi, avrebbero convinto Allegri a puntare su di lui come uno dei rincalzi di valore per l’anno prossimo. Sia a destra che a sinistra Cambiaso risulterebbe un’arma utilissima: a maggior ragione con l’addio certo di Cuadrado e il grave infortunio occorso nelle scorse settimane a Mattia De Sciglio.

Acquistato dal Genoa l’estate scorsa per poco meno di 9 milioni di euro, il 23enne genovese si è ben presto attestato come uno dei migliori laterali della Serie A. Buone notizie per la Juventus che non dovrà spendere nemmeno un centesimo per averlo quest’anno. Dopo aver chiuso il prestito in Emilia, Cambiaso tornerà ed entrerà immediatamente nelle rotazioni che il ‘Conte Max’ ha in mente sulle corsie difensive per la stagione 2023/24.