Lady Sergio Ramos è piccante con il mini costume

La bellissima moglie di Sergio Ramos fa girare la testa ai suoi follower: ecco la foto che esalta il suo fisico da urlo e le sue forme da capogiro

Sergio Ramos è tra i giocatori più forti della storia del calcio. Una vera e propria bandiera del Real Madrid, squadra dove ha giocato per tantissimi anni e della quale è stato anche capitano. Dopo aver vinto tutto due anni fa ha deciso di cambiare aria e aria e trasferirsi al PSG insieme ad altre stelle come Messi, Mbappé e Neymar. L’obiettivo dichiarato era quello di vincere la Champions League ma per il secondo anno di fila sono stati eliminati prima del previsto. La tifoseria in queste ore sta protestando contro la squadra e la società. Il club parigino è una vera e propria autentica polveriera.

La stagione sta andando nel peggiore dei modi e anche la Coppa di Francia è andata in frantumi. Resta solo la vittoria del campionato, un titolo che sta ormai stretto al PSG dopo gli investimenti degli ultimi anni. Il centrale spagnolo può però consolarsi con la sua bellissima moglie Pilar Rubio. Lei è una delle donne più in vista del piccolo schermo in terra iberica e con uno dei suoi ultimi post in costume ha infiammato il web. Ha pubblicato una foto in bikini che ha fatto impazzire i suoi tantissimi follower. Lato ‘A’ meraviglioso che viene messo in risalto dal costume floreale. Sergio Ramos può ritenersi sicuramente un uomo molto fortunato.

Pilar Rubio da impazzire: foto in costume che lascia i fan a bocca aperta

Pilar Rubio ha infiammato i social e i suoi tantissimi follower di Instagram. La meravigliosa conduttrice tv spagnola ha pubblicato una foto in costume che mette in risalto il suo fisico perfetto nonostante non sia più una ‘ragazzina’. Infatti è nata il 17 marzo 1978 in Spagna, dove è diventata un volto famoso del jet set.

Reporter, conduttrice televisiva e appassionata di spettacolo. Nonostante abbia intrapreso una carriera di studi in Economia, non è mai arrivata alla laurea, preferendo orientare il suo talento nel grande obiettivo di farsi strada in televisione. Il suo volto meraviglioso è apparso in numerose serie tv e cortometraggi spagnoli, ma deve la consacrazione del suo successo al programma comico Sé lo que hicisteis. Ha vinto il premio come miglior reporter televisiva nel 2007 (Premio Joven).

Nel 2008 e nel 2009 è stata selezionata come la donna più sexy del mondo dall’edizione spagnola della rivista FHM. Assunta da Telecinco, dal 2009 è diventata la presentatrice numero uno in Spagna: sua la conduzione di tantissimi talent show. La splendida conduttrice ha conquistato il suo uomo a colpi di sguardi. Basta poco per capire, attraverso il verde unico dei suoi occhi, come sia stato possibile: il calciatore Sergio Ramos è rimasto letteralmente stregato dalla Rubio, durante un’ospitata del campione in una delle sue trasmissioni.