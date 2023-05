UFFICIALE – Saranno svincolati: 2 top player per la Serie A

I vari campionati stranieri e le coppe europee sono vicine alla fine. I club sono al lavoro sul calciomercato e studiano possibili alternative.

Manca ormai poco alla fine della stagione ed i giochi in chiave campionati sono ormai fatti in quasi tutti i principali campionati europei. Il Napoli ha vinto da tempo lo scudetto, il Barcellona ha festeggiato pochi giorni fa mentre per Psg e Manchester City manca davvero poco.

Grande equilibrio invece in Germania dove Bayern Monaco e Borussia Dortmund lotteranno per il titolo fino all’ultima giornata di campionato. Al momento i bavaresi hanno un punto di vantaggio a due giornate dal termine. Manca poco al termine della stagione e poi tornerà di moda il calciomercato.

Le big europee sono pronte a rinforzare i propri club a suon di milioni, una situazione ormai da anni non più fattibile nella nostra Serie A. Quasi tutte le squadre italiane non hanno grosse possibilità economiche, hanno bisogno di studiare opzioni low cost, sia con giocatori rivelazione poco conosciuti, sia con parametri zero, giocatori in scadenza di contratto. Proprio in questo ultimo caso si possono trovare opportunità interessanti, basti pensare solo all’Inter finalista di Champions con Marotta che spesso fa il mercato dei parametro zero.

Serie A, due nuovi top in arrivo?

In giro per l’Europa ci sono diversi calciatori interessanti a parametro zero. Giocatori con il contratto in scadenza il prossimo 30 Giugno 2023 e molto interessanti in chiave mercato: tra questi due dei nomi più appetibili sono il centrocampista Naby Keita e l’attaccante Roberto Firmino. I due calciatori del Liverpool, nel corso degli anni, hanno avuto un ruolo molto importante per i Reds ed hanno contribuito alle vittorie in Inghilterra e in Europa. Passano gli anni e i Reds hanno aggiornato la rosa, ringiovanendo e mandando via di fatto calciatori comunque con una certa esperienza.

Firmino nello specifico è un attaccante di livello internazionale e a parametro zero farebbe al caso di quasi tutte le big italiane. Inter e Milan osservano la sua situazione da tempo, studiando il colpo a parametro zero, ma anche Mourinho, in caso di Champions, vorrebbe un calciatore di esperienza e affidabilità per il suo reparto offensivo. Keita d’altro canto è un giocatore che piace sempre al club giallorosso, anche se non è da sottovalutare un suo passaggio in Ligue1 o una permanenza in Premier League. Poche settimane e il mercato prenderà il via, ma intanto è già cominciato il calciomercato dei parametri zero.