Con la retrocessione non firma più: accordo saltato

Un accordo che sembrava davvero cosa fatta per l’esperto calciatore: ma se il club che lo ha cercato dovesse retrocedere, salterà tutto.

Un veterano del calcio europeo. Un uomo che tutti gli allenatori vorrebbero avere a disposizione, nonostante le 37 primavere alle spalle. A fine stagione lascerà il prestigioso club con cui ha disputato le ultime 8 stagioni.

Su di lui ci sono due club di prima divisione, ci riferiamo al campionato tra i più popolari in assoluto del Vecchio Continente, dove lui, centrocampista dai piedi buoni e dall’ottima visione di gioco, può ancora fare la differenza nonostante, non sia più giovanissimo.

Lui è James Milner, oltre 200 presenze con la maglia del Liverpool dal 2015 a oggi, 147 (solo in campionato) con quella del Manchester City, per non parlare poi di Aston Villa e Newcastle. Milner vorrebbe tornare alle origini, quasi per rendere onore al club che lo ha lanciato verso il calcio che conta, la prima prestigiosa società che ha creduto in lui. Stiamo parlando del Leeds United.

Comunque vada, Milner lascerà il Liverpool a fine stagione: ad Anfield Road non potranno dimenticarlo mai. In otto anni non ha mai smesso di essere decisivo, mai un declino di quelli che tutti si sarebbero aspettati vista l’età e la concorrenza, mai una parola fuori posto quando andava in panchina, comunque e sempre uomo spogliatoio al al servizio di un club dove ha vinto la sua prima storica Champions League nel giugno 2019 contro il Real Madrid.

James Milner: 37 anni e non sentirli. Il ritorno al Leeds? Salterà tutto in caso di retrocessione dei Whites

Milner vanta anche 61 presenze con la maglia della Nazionale, tra il 2009 e il 2016: cosa chiedere di più ad una carriera dove ha dimostrato di essere uno dei calciatori più duttili del calcio inglese dell’ultimo ventennio?

Adesso è davvero il momento di decidere il futuro. Perché di smettere James non ha assolutamente voglia. Un altro paio di annate in Premiership vorrebbe ancora giocarle. Se lo contendono, in questo momento, il Leeds e il sorprendente Brighton.

Milner non ci penserebbe su due volte e vorrebbe concludere la carriera con i Whites. C’è però un solo ostacolo al ritorno al club che lo ha lanciato: Milner non vorrebbe scendere in Championiship, e il Leeds rischia ancora la retrocessione, l’immediato ritorno in seconda divisione dopo la promozione dello scorso anno.

A questo punto potrebbe davvero aprirsi la pista Brighton, dove farebbero carte false pur di avere in squadra un calciatore come Milner. Ma non è finita qui, perché su Milner ha messo gli occhi anche il neopromosso Burnley, guidato da quel Vincent Kompany in panchina che era compagno di Milner al Manchester City e che vorrebbe affidare al calciatore del Liverpool le chiavi del centrocampo.