Ormai è condannata alla B: il suo top player però resta in A

Una delle squadre retrocesse potrebbe vedere uno dei suoi big rimanere nella massima serie, sono tante le squadre interessate

In questa stagione della Serie A abbiamo visto alcune squadre fare molta fatica a rimanere attaccate in classifica, tanti risultati negativi che li hanno relegati in fondo.

Con il pareggio dello Spezia, sul campo del Lecce, la Cremonese è la seconda squadra che lascia la massima serie, retrocedendo in Serie B. La squadra lombarda dopo un brutto inizio di campionato ha tentato di cambiare volto alla propria stagione, mettendosi in mano a uno dei più grandi allenatori specializzati nelle salvezze, Davide Ballardini, come ben sanno al Genoa. Tutto questo non è bastato, però, ai grigiorossi per mantenere la categoria, arrivando penultimi in classifica.

Davide Ballardini ha, comunque, fatto vivere un sogno alla gente di Cremona, eliminando in Coppa Italia nell’ordine il Napoli, al Diego Armando Maradona, e la Roma all’Olimpico. La Cremonese è stata poi sconfitta, nel doppio confronto, in semifinale contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Cremonese, Valeri potrebbe confermarsi in Serie A

In questa stagione in Serie A, uno dei perni della Cremonese è stato l’esterno Emanuele Valeri. Su di lui, secondo indiscrezioni di mercato, ci sarebbe forte l’interessamento della Lazio di Claudio Lotito e Maurizio Sarri, che potrebbe folgorarlo dato che sarebbe per lui un ritorno a casa dato che è nato nella Capitale. La squadra grigiorossa è retrocessa, dopo la sconfitta con il Bologna, ma uno dei suoi potrebbe quindi rimanere nella massima serie la prossima stagione.

La Lazio, come detto, potrebbe essere interessata all’esterno della Cremonese, in fase di calciomercato estivo. Il club del presidente Lotito, infatti, potrebbe veder partire in estate un calciatore importante come Manuel Lazzari, esterno difensivo, e dovrebbe quindi poi intervenire per coprire la lacuna. Uno dei giocatori sul taccuino di Igli Tare e della dirigenza, come detto, Emanuele Valeri.

Per la Cremonese una cessione importante potrebbe portare nuovo denaro in cassa, per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione e tentare, come fatto dal Genoa, di tornare subito nella massima serie. La situazione societaria, per i grigiorossi, è tranquilla a differenza di quanto succede alla Sampdoria, con i tifosi che non sanno se nella prossima stagione i blucerchiati potranno fare la Serie B o se dovranno ripartire, addirittura, dai dilettanti.