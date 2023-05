Wanda Nara senza freni: lascia i fan senza fiato

Wanda Nara per l’ennesima volta manda al tappeto gli ammiratori con scatti devastanti: visioni in intimo piccantissime

Il suo nome, da solo, basta a suscitare l’interesse costante da parte dei tantissimi ammiratori. E la cosa di certo non può stupire. La fantastica Wanda Nara incarna ormai da tempo un ideale planetario di femminilità e sensualità esplosiva.

La modella, showgirl e imprenditrice argentina, 35 anni, è sempre sulla cresta dell’onda con le sue varie attività e con i suoi scatti continui carichi di fascino provocante. Di Wanda si è tornati, a sorpresa, a parlare anche in termini di gossip, dato che ancora una volta lei e Mauro Icardi si sono lasciati. Dopo la riconciliazione di qualche mese fa, sembrava essere tornato il sereno in maniera definitiva tra i due. Le cose però sono andate diversamente ed è stata lei stessa a dirlo alla stampa. Per tutta risposta, lui ha rilasciato sui social dei post polemici, che sembrerebbero far riferimento alla China Suarez. Ossia colei da cui la grande crisi tra i due era partita, con il flirt di lei con l’attaccante.

Wanda, lo sappiamo, non è affatto tipa da perdersi d’animo o abbattersi. E anche questa volta pare aver reagito con la consueta grinta ed energia al suo momento personale. Tuffandosi nel lavoro e continuando a dedicarsi ai suoi ammiratori, con una serie di scatti irresistibili ed esplosivi, a dir poco. Anche in questo 2023, il filo conduttore sul suo profilo Instagram, che vanta oltre 16 milioni di followers, non cambia affatto.

Wanda Nara, l’intimo più irresistibile di sempre: dettagli che infiammano il web

Il primo piano che offre in questo caso ai nostri sguardi è a dir poco da urlo. Una visione in intimo che accende in un attimo la passione e la fantasia di tutti, con curve strabordanti e che quasi bucano lo schermo.

La solita scollatura e soprattutto la visione in perizoma striminzito attentano seriamente alle coronarie degli ammiratori. La cui risposta è scontata e inevitabile: una valanga di complimenti, i like semplicemente non si contano. Un trionfo seducente che fa battere forte il cuore ancora una volta, la silhouette giunonica di Wanda non passa decisamente mai inosservata e anche questa volta raccoglie applausi a scena aperta. Visto che ogni anno il periodo estivo è l’occasione per i suoi scatti migliori, siamo pronti a perderci in un autentico capolavoro.