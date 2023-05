Fantacalcio, i big finiti in crisi: da Zaccagni ad Abraham, non schierateli

Il Fantacalcio sta per concludersi: mancano ancora due turni che si preannunciano decisivi. Tenete in panchina questi 5 big.

La 36esima giornata è andata in archivio ma la concentrazione degli appassionati di Fantacalcio è già rivolta al prossimo turno della Serie A, che in molte leghe si preannuncia decisivo per l’assegnazione del titolo. In questo articolo analizziamo la posizione di 5 top player che, nelle ultime settimane, hanno faticato ad esprimersi ai loro consueti livelli regalando più delusioni che bonus ai fantallenatori che nella scorsa estate avevano deciso di puntare su di loro. Nomi di pregio finiti in crisi o apparsi quanto mai stanchi in campionato.

Il primo è Angel Di Maria che, nelle intenzioni della Juventus, avrebbe dovuto rappresentare il faro dei bianconeri. La realtà, invece, si è rivelata diametralmente opposta visto che l’argentino in 24 apparizioni complessive è riuscito a mettere a segno soltanto 4 gol ed altrettanti assist. Un bottino negativo, ulteriormente aggravato dalle 9 partite saltate per infortunio. Anche ieri, ad Empoli, è partito dalla panchina e quando è entrato non ha lasciato il segno. In estate andrà in scena l’addio: se lo avete in rosa, non dategli fiducia.

Proseguiamo con Luis Muriel, scivolato indietro nelle gerarchie dell’Atalanta dopo l’esplosione di Rasmus Hojlund. Il tecnico Gian Piero Gasperini in 6 delle ultime 8 partite lo ha fatto partire dalla panchina e quando è stato impiegato il colombiano ha fatico ad imporsi. Per lui appena 2 gol e 3 passaggi vincenti: numerosi inferiori rispetto a quelli attesi che, non a caso, hanno spinto la Dea a valutare l’idea di farlo partire con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

Fantacalcio, 5 top in crisi: teneteli in panchina

In questa lista rientra anche Tammy Abraham, rimasto ben distante dagli standard qualitativi toccati nel corso del suo primo anno della capitale. L’inglese è a secco da 4 partite (l’ultima rete risale al 29 aprile) e nelle ultime uscite ha confermato di essere lontano dalla forma migliore. L’impegno ed il sacrificio nei confronti dei compagni non mancano mai ma intanto fioccano i brutti voti. Meglio dare spazio ad attaccanti più in forma.

Male anche Andrea Pinamonti, che ha faticato molto in questa stagione ad inserirsi negli schemi tattici del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi. L’ex Empoli non segna dal 3 aprile e sul campo della Lazio ha rimediato un cartellino rosso che lo ha obbligato a saltare la successiva sfida con il Bologna. Segno evidente di come questa situazione di difficoltà lo condizioni a livello psicologico. Al rientro, ha fatto scena muta sia contro l’Inter che con il Monza. Solo 5 gol dall’inizio del campionato. Non serve aggiungere altro.

Chiudiamo con un calciatore che, dopo essere stato uno dei principali trascinatori della propria squadra, sta vivendo un prolungato momento di difficoltà. Parliamo di Mattia Zaccagni che da tre settimane ha smesso di fornire contributi offensivi alla Lazio e ai fantallenatori. L’ala appare stanca e dopo aver centrato l’accesso alla Champions è possibile che Maurizio Sarri gli conceda un turno di riposo.