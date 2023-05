Inter, Inzaghi ora avvisa Guardiola: “Vogliamo giocarci tutto”

Dopo aver vinto la Coppa Italia con la sua Inter, Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla finale di Champions contro il City.

Da pochi minuti è terminata la finale di Coppa Italia tra la Fiorentina e l’Inter. A portare a casa la coppa è la squadra di Simone Inzaghi, visto che è riuscito a vincere l’atto finale del trofeo nazionale con il risultato di 2-1.

A passare in vantaggio, però, è stata la Fiorentina. I toscani, infatti, segnano già al 3’ con Nico Gonzalez, bravissimo a depositare in rete l’assist di Ikoné. Dopo il gol subito, l’Inter ha sfiorato il pareggio con Edin Dzeko che, sull’uscita di Terracciano, manda alto. Tuttavia, la ‘Beneamata’ non si è persa d’animo ed ha riportato il risultato in parità con la rete realizzata da Lautaro Martinez, imbeccato da un bellissimo assist di Calhanoglu.

Proprio l’argentino, esattamente al 37’, segna in spaccata il gol dell’1-2. Mentre la seconda frazione di gara ha visto occasioni per entrambe le squadre. I viola hanno sfiorato il pareggio con varie opportunità (soprattutto con Jovic), mentre la ‘Beneamata’ poteva realizzare più volte la rete del doppio vantaggio. Dopo la Supercoppa vinta contro il Milan di Pioli, di fatto, quella di questa sera per Simone Inzaghi è già la seconda coppa vinta nel corso di questa stagione.

Inter, Inzaghi: “Sono felice. Dove possiamo arrivare? Vogliamo giocarci tutto”

Proprio il tecnico del team meneghino, ai microfoni ufficiali della ‘Mediaset’, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla gara vinta contro la Fiorentina: “Sono felice. Volevamo confermare la coppa vinta l’anno scorso. I ragazzi sono stati davvero bravi, visto che loro ci hanno davvero impegnato. Dove può arrivare l’Inter? Vogliamo giocarci tutto. Prima il campionato e poi penseremo ad Istanbul: una grandissima stagione”.

Simone Inzaghi ha poi concluso il suo intervento: “La squadra è stata brava a cambiare le sorti della sfida? Assolutamente. Non abbiamo avuto l’approccio giusto, poi i ragazzi sono stati sempre in gara e sono riusciti a realizzare due gol. Abbiamo sconfitto un avversario di valore. Cosa posso dire sulla prestazione di Lautaro Martinez? E’ stato bravissimo, così come gli altri. Sono soddisfatto”.

Anche lo stesso Lautaro Martinez ha commentato a ‘Mediaset’ il successo contro la Fiorentina: “Sono emozionato e contentissimo, Avevo voglia di alzare un’altra coppa e in questo sport è l’unica cosa che conta. Abbiamo iniziato male, ma poi abbiamo giocato come dovevamo fare fin dall’inizio. Voglio continuare a vincere”.