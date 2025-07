Juve, non solo Sancho: super colpo per Tudor. Aveva già detto sì un anno fa

I bianconeri preparano un super affare di mercato che potrebbe rinforzare ulteriormente la rosa: il giocatore aveva già detto di sì un anno fa

La Juventus ha iniziato a muoversi concretamente sul mercato e, dopo il colpo Jonathan David, vuole ancora fare sul serio per il reparto offensivo. Districarsi in questo labirinto della campagna acquisti estiva non è semplice, dato che la società non è ancora riuscita a trovare una nuova sistemazione a Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore è cresciuta anche la percentuale di una rescissione consensuale.

Correlato a Vlahovic, c’è anche il futuro di Kolo Muani, che vorrebbe restare a Torino, ma per il quale va trovato un accordo con il Paris Saint Germain sulla formula del riscatto definitivo. Intanto, la dirigenza bianconera continua a lavorare su Jadon Sancho, avendo definitivamente superato la concorrenza del Napoli e scegliendo di accelerare per l’arrivo del calciatore inglese.

Juventus, idea Adeyemi: cosa filtra sulla trattativa

Qualora la trattativa per il calciatore britannico non dovesse concludersi positivamente, si aprirebbe la pista di un piano B. Un’alternativa che si collegherebbe direttamente allo stesso Sancho. Sì perché, secondo le ultime indiscrezioni, il Borussia Dortmund starebbe valutando di riportare l’esterno d’attacco in Germania, per rivestire la maglia giallonera.

Quest’operazione libererebbe Karim Adeyemi, già accostato alla Juventus lo scorso anno. Fu l’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli a fare un tentativo per il calciatore, ormai un anno fa, con lo stesso che avrebbe anche accettato la destinazione juventina. Il blitz in casa del giocatore, però, non riuscì a portare a termine la trattativa, dando poi spazio al Napoli a gennaio di provarci a sua volta.

Anche nel caso degli azzurri, però, si è tramutato tutto in un nulla di fatto. Il d.s. Manna virò su Okafor, con Adeyemi che è rimasto in Germania. Dopo qualche mese, il nome del classe 2002 torna prepotente in orbita Serie A, nuovamente con la Juventus come protagonista. Per riuscire a chiudere un’operazione simile, servirà però un investimento importante.

Con meno di 45 milioni di euro sarà praticamente impossibile acquistare Adeyemi dal Borussia e di questo la Juve ne deve essere consapevole. I rapporti tra le squadre sono ottimi e questo aspetto potrebbe facilitare gli affari. Non resta quindi che attendere le prossime settimane per capire che forma prenderà una trattativa di questo tipo.