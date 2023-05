Dopo la nuova penalizzazione subita in campionato, la Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe essere punita anche dalla Uefa.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vissuto sicuramente una stagione molto complicata. La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha affrontato una forte cristi di risultati. Con il passare della stagione, poi, il team piemontese ha dovuto fronteggiare il caos figlio sia del caso plusvalenze che la cosiddetta manovra stipendi.

Oltre a queste vicende calcistiche, la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha dovuto affrontare anche l’eliminazione dall‘Europa League. Il Siviglia, che in finale sfiderà la Roma di José Mourinho, ha infatti eliminato in semifinale gli uomini del tecnico toscano. Questa è stata una vera delusione per i bianconeri che, visto anche il super distacco dal Napoli campione d’Italia, avevano puntato tantissimo sulla seconda competizione europea per riuscire a vincere quest’anno almeno un trofeo.

A peggiorare ancora di più la situazione in casa Juventus ci ha pensato la Corte d’Appello della FIGC. Dopo il rinvio del Collegio di Garanzia del Coni, infatti, l’organo federale ha inflitto al team piemontese una nuova penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze. Ma per la ‘Vecchia Signora’ le possibili sanzioni non sono finite qui.

Uefa, la Juventus di Massimiliano Allegri rischia l’esclusione dalle competizioni europee per più di una stagione

Come riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la Uefa è rimasta molta indispettiva dal fatto che la nuova Juventus faccia parte ancora del progetto di creare la Superlega. Lo stesso Aleksander Ceferin, visto anche l’allontanamento di Andrea Agnelli, si aspettava un incontro, almeno ‘virtuale’, con i nuovi dirigenti che sono alla guida della ‘Vecchia Signora’.

La Uefa, in caso di giudizio di colpevolezza sia per quanto riguarda il caso plusvalenze che la manovra stipendi, potrebbe di fatto punire la Juventus con l’esclusione da tutte le competizione per più di una stagione. Questa possibile decisione, di fatto, potrebbe cambiare il prossimo destino della ‘Vecchia Signora’.

In caso di mancato accesso alle competizioni europee, soprattutto se si parla della Champions League, significherebbe per la Juventus perdere tantissimi incassi. Questi ultimi, di fatto, sono fondamentali per la ‘Vecchia Signora’ sia dal punto di vista finanziario che sportivo. Il club bianconero, in caso di una squalifica abbastanza duratura, potrebbe essere infatti costretto a cedere più di qualche big.