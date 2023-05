Svincolati Serie A: occasione Pereyra, rivoluzione Roma

Si avvicina il calciomercato. Numerosi i calciatori che, in estate, si libereranno a parametro zero: gli svincolati della Serie A.

La stagione è quasi giunta al termine ma sono diversi i verdetti che devono ancora essere scritti. La corsa per un piazzamento in zona Champions, ad esempio, è ancora aperta: il Napoli e la Lazio sono già in possesso del pass e ora resta da vedere chi altro parteciperà alla prossima edizione del torneo più importante d’Europa. In corsa ci sono l’Inter, il Milan, l’Atalanta e la Roma con la Juventus scivolata lontana dopo la nuova penalizzazione legata al caso plusvalenze. Verona, Spezia e Lecce stanno invece lottando per evitare la retrocessione. Concluse le ostilità sarà poi tempo di pensare al calciomercato. Una sessione, quella estiva, che si preannuncia intensa alla luce dei tanti calciatori che si libereranno a zero dai rispettivi club.

La Juventus, ad esempio, con tutta probabilità perderà Adrien Rabiot e Angel Di Maria. I due resterebbero volentieri a Torino ma i loro stipendi da oltre 7 milioni sono insostenibili per le casse bianconere in caso di esclusione dalle coppe europee. Certa la permanenza di Alex Sandro e Juan Cuadrado, ritenuti imprescindibili da Massimiliano Allegri. L’Inter, dal canto suo, ha già detto addio a Milan Skriniar (promesso sposo del PSG) e a breve farà lo stesso con Roberto Gagliardini. Edin Dzeko, salvo sorprese, rimarrà alla corte di Simone Inzaghi mentre Stefan De Vrij ha messo in stand-by la trattativa, valutando la possibilità di mettersi in gioco in un altro campionato. In corso, poi, i contatti con l’entourage di Samir Handanovic e Danilo d’Ambrosio scivolati indietro nelle gerarchie.

Anche la Roma saluterà diversi giocatori. L’elenco comprende i nomi di Ante Coric e William Bianda (mai utilizzati da José Mourinho). Via pure Andrea Belotti: l’ex capitano del Torino ha deluso le aspettative e non verrà confermato dal direttore generale Tiago Pinto. Tutto da scrivere, poi, il futuro di Stephan El Shaarawy autore di una buona stagione: i 6 gol segnati in 27 apparizioni, però, fin qui non sono stati sufficienti a spingere il manager giallorosso a mettere sul piatto il prolungamento tanto sperato dal classe 1992. La rivoluzione attesa in casa Milan comporterà l’addio di Zlatan Ibrahimovic, di Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante.

Svincolati Serie A, tanti i calciatori in scadenza di contratto

Per quanto riguarda la Lazio, a salutare la compagnia sarà Pedro attratto dalla possibilità di tornare in patria (lo vuole il Valencia). La Fiorentina non ha ancora deciso se trattenere o mandare via Riccardo Saponara autore di 5 gol e 6 assist in 36 apparizioni con indosso la maglia viola. Tre i giocatori in bilico nel Torino: si tratta di Ola Aina, di Yann Karamoh e Koffi Djidji. Svincolati interessanti, a cui si aggiungono Guillermo Ochoa della Salernitana nonché Roberto Soriano, Lorenzo De Silvestri e Nicola Sansone del Bologna.

LEmpoli lascerà partire Mattia Destro, la Sampdoria farà lo stesso dopo la retrocessione con Bram Nuytinck, Jeison Murillo, Jesè e Tomas Rincon. Tra i nomi più intriganti rientra infine Roberto Pereyra, che ha cominciato a considerare l’idea di lasciare l’Udinese. Il mercato degli svincolati sta per entrare nel vivo.