Napoli, Osimhen premiato come miglior attaccante della Serie A 2022/23

Il bomber nigeriano ha disputato una stagione straordinaria, il giusto premio dopo un’annata dominata.

La Lega Serie A ha premiato Victor Osimhen come miglior attaccante della stagione 2022/2023. E d’altronde non poteva essere altrimenti.

Arrivato dal Lille nell’estate 2020, con tutte le polemiche legate al suo passaggio agli azzurri, dopo due stagioni complicate dagli infortuni il bomber nigeriano ha finalmente trovato la forma. Un dominio totale quello di Victor Osimhen, che ha trascinato il Napoli verso uno storico scudetto e ad un passo dalla semifinale di Champions League.

Una stagione che, adesso, complica il futuro del Napoli. Il bomber nigeriano, infatti, è richiestissimo da diversi club europei che vorrebbero strapparlo agli azzurri. Psg, Bayern e Chelsea in prima fila, con gli inglesi che avrebbero addirittura offerto uno scambio con due giocatori per portare Osimhen in Premier League. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro, la cifra di partenza per liberare l’attaccante è 150 milioni di euro.

Attenzione, però, perchè non si è ancora parlato di proposte di rinnovo, che presumibilmente a campionato finito arriveranno. Il patron azzurro sa quanto è importante un giocatori come Osimhen nello spogliatoio. Certo, sa anche che la plusvalenza che il nigeriano frutterebbe non è da poco, ma De Laurentiis conosce bene certe dinamiche e sa che se dovesse riuscire a trattenerlo la squadra non farebbe altro che trarne vantaggio.

Osimhen miglior attaccante della stagione: un’annata straordinaria per il bomber nigeriano

La stagione straordinaria di Victor Osimhen gli è valso il premio di miglior attaccante della stagione da parte della Lega Serie A. Un’annata clamorosa quella del bomber nigeriano che, dopo due stagioni complesse a causa degli infortuni, ha trovato una continuità che l’ha reso devastante.

40 gol stagionali e 5 assist per Osimhen, con ancora una partita da giocare. 37 partite disputate a testimonianza di una ritrovata forma fisica. Diversi i gol decisivi segnati da Osimhen, come quelli con l’Atalanta e la Roma fuori casa, oppure il gol scudetto nella storica vittoria con l’Udinese. Ma i numeri non descrivono al meglio la sua stagione. E’ l’atteggiamento che ha fatto la differenza, la voglia di combattere per ogni pallone e la grinta di chi vuole prendersi il titolo con la forza. Sono queste le caratteristiche che gli hanno fatto trascinare la squadra e che hanno fatto innamorare i tifosi.

Attenzione quindi alle prossime settimane, resta comunque la gratitudine dei tifosi napoletani verso un attaccante che, in un modo o nell’altro, rimarrà per sempre nella storia del Napoli.