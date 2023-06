Gioia Napoli, è Kim il miglior difensore della Serie A per la stagione 2022/23

La Serie A, in vista dell’ultima giornata che sta per cominciare, ha iniziato a premiare virtualmente i suoi calciatori: Kim migliore difensore della stagione 2022/23.

La Serie A sta volgendo al suo termine e, in attesa della 38^ e ultima giornata, la Lega sta rendendo noti i nomi dei giocatori che man mano verranno premiati. Il Napoli, dopo la vittoria dello Scudetto, può gioire ancora. Alla prima nel campionato italiano di massima serie è stato scelto Kim Min-jae come miglior difensore della stagione 2022/23.

Il Napoli, grazie al lavoro che ha svolto sul mercato Cristiano Giuntoli e grazie alla compattezza che poi ha saputo dare alla squadra Luciano Spalletti, è arrivato a conquistare un traguardo importantissimo. Ha vinto il terzo Scudetto della sua storia. Dopo trentatré anni.

Nonostante gli addii importanti dello scorso mercato estivo, il livello non è sceso. Anzi. Le scoperte compiute dalla società hanno fatto sì che il Napoli tornasse a trionfare. Kim Min-jae è sicuramente degno di essere menzionato. La Lega Serie A ha premiato proprio lui come miglior difensore della stagione.

Napoli, che gioia! Kim Min-jae premiato come migliore difensore della stagione dalla Lega Serie A

Come reso noto dalla Lega Serie A tramite il proprio profilo ufficiale ‘Twitter’, quindi: “Kim Min-jae è il miglior difensore della stagione 2022/23. Vincitore del campionato e presto nel ‘Team of the Season’ della Serie A TIM. Debutto impressionante, congratulazioni”. Debutto impressionante e c’è poco da aggiungere a quest’ultima frase che spiega in pochissime parole tutte le motivazione per cui è stato scelto proprio il coreano.

Il classe 1996, alto 1 metro e 90, è stato acquistato dal Fenerbahce per circa 18 milioni di euro e non ha fatto rimpiangere Kalidou Koulibaly che è rimasto comunque nel cuore dei tifosi azzurri. Tra Serie A, Coppa Italia e Champions League ha giocato ben 45 match, segnando 2 gol e servendo 2 assist (entrambi in Serie A). Ha perciò decisamente lasciato il segno!