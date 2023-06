L’ultima gioia spagnola di Karim Benzema prima della Liga d’Oriente

L’attaccante francese del Real Madrid Karim Benzema ha emozionato il Bernabeu: con lui la Liga continua a migrare verso orizzonti impensabili

Nell’ultima giornata della Liga si è consumato un altro grande addio, quello di Karim Benzema. E la sua parabola con la Casa Blanca non poteva non finire con il gol. Con l’istinto che lo ha accompagnato durante tutta la sua carriera.

L’attaccante francese è rimasto per diverse stagioni all’ombra di Cristiano Ronaldo, diventando l’idolo indiscusso della tifoseria madridista dopo l’addio del portoghese. L’ex Olympique Lione questo pomeriggio ha lasciato il terreno di gioco tra gli applausi della sua gente.

Real Madrid, la giornata di Benzema: segna, saluta e lascia la Casa Blanca

Il 4 giugno 2023 è una data che i tifosi del Real Madrid difficilmente dimenticheranno. Ma non per la certificazione del secondo posto, alle spalle del Barcellona e davanti ai cugini dell’Atletico Madrid quanto piuttosto per l’addio di Karim Benzema. L’attaccante ha giocato per l’ultima volta al Bernabeu, lo stadio che lo ha visto protagonista per 14 anni. La società di Florentino Perez ha formalizzato la fine del rapporto già comunque nell’aria da tempo con un comunicato.

Il francese ha giocato 648 partite con la Casa Blanca. In esse ha segnato 354 reti. L’ultima è arrivata questo pomeriggio. Perché la sua storia con le merengues non poteva finire diversamente. Una stagione non semplicissima per il Pallone d’Oro. Nonostante ciò, malgrado la mancata partecipazione al Mondiale e a qualche problema fisico comunque comprensibile alle soglie dei 36 anni (che compirà il 19 dicembre), l’attaccante ha messo a referto 31 gol in questa stagione. 19 di questi in Liga. Gli altri distribuiti tra Champions League (4), Supercoppa Uefa (1), Mondiale per club (1), Coppa del Re (4) e Supercoppa spagnola (2).

L’ultima marcatura, firmata nell’1-1 contro l’Athletic Bilbao è giunta dal dischetto. Poco dopo, Carlo Ancelotti gli ha concesso la meritata standing ovation. Con tutto il Bernabeu che lo ha applaudito accompagnandolo verso l’uscita dal terreno di gioco. Anche per l’Étoile si abbassa il sipario: la sua carriera proseguirà in un campionato minore, probabilmente all’Al Ittihad, squadra della Saudi Pro League, campionato in cui già milita Cristiano Ronaldo e nel quale potrebbe giungere adesso anche Lionel Messi, i tre grandi assi degli ultimi tre lustri di Liga.