Serie A, varata una legge sulla pirateria: spunta l’annuncio di De Siervo

Per la nostra Serie A, che si concluderà nella giornata di oggi, bisogna registrare un annuncio importante di Luigi De Siervo.

La Serie A 2022/23 è ormai alla sue ultimissime battute finali. Quest’oggi, infatti, finirà il campionato di quest’anno, che ha visto l’assoluto dominio del Napoli guidato da Luciano Spalletti. Gli azzurri, infatti, hanno preso la vetta della classifica già all’ottava giornata.

Una volta che già nel mese di gennaio il discorso ‘Scudetto’ era già chiuso a favore del Napoli, le altre big del nostro campionato si sono concentrate nelle coppe europee. Quest’anno, infatti, il calcio italiano è riuscito a portare una propria squadra in tutte le finali delle tre competizioni europee: l’Inter in Champions League, la Fiorentina in Conference League e la Roma in Europa League.

A differenza delle prime due, che si giocheranno tra mercoledì e sabato prossimi, la finale di Europa League si è già giocata nel corso di questa settimana, ma non ha portato con sé delle buone notizie. La Roma guidata da José Mourinho, infatti, ha perso contro il Siviglia ai calci di rigore. Tuttavia, in attesa delle sfide della Fiorentina contro il West Ham e dell’Inter contro il Manchester City, per il nostro movimento bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti.

Serie A, l’annuncio di Luigi De Siervo: “Abbiamo finalmente una legge sulla pirateria. Bloccheremo subito i siti che trasmettono illegalmente le partite”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali del ‘Sole 24 Ore’, ha infatti parlato così sulla lotta alla pirateria: “Abbiamo finalmente una legge, la quale è attesa al varo definitivo del Parlamento. Questa legge permetterà di bloccare subito i siti che trasmettono illegalmente le gare del nostro campionato”.

Il numero uno della nostra Lega di Serie A ha poi concluso il suo intervento: “Questi siti illegali sottraggono al nostro movimento la bellezza di 300 milioni di euro di ricavi. Questa nuova legge sarà immediata, visto che non si dovrà aspettare 15 giorni, come accade ora, per spegnere il segnale di questi siti”.

Questa nuova legge è sicuramente un’ottima notizia per il nostro movimento. La pirateria, di fatto, toglie un grandissimo budget ai club della nostra Serie A. Questi ultimi, considerando i pochissimi stadi di proprietà, hanno di fatto i maggiori ricavi proprio dalla vendita dei diritti televisivi.