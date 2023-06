Roma, Dybala è La Joya della stagione: l’Europa League porta la sua firma

La Roma ha agganciato l’Europa League: ci ha pensato ancora una volta Paulo Dybala a fare la differenza tra le file giallorosse.

È stato chiamato per fare la differenza e l’ha fatta: Paulo Dybala è stato La Joya di questa stagione della Roma. Certo, la delusione per non aver vinto in finale di Europa League è ancora tanta. Ma il cammino sembrerebbe essere tracciato. L’argentino ha segnato in finale e ha segnato anche ieri il gol decisivo che ha permesso ai giallorossi di qualificarsi nella competizione anche la prossima stagione.

La Roma, vincendo ieri contro lo Spezia, ha tenuto lontano il pericolo Juventus e ha agganciato l’Europa League. Facendo scivolare in Conference League proprio i bianconeri di Massimiliano Allegri. Paulo Dybala ha segnato il gol della vittoria, dal dischetto, e si è confermato ancora una volta per il giocatore che è, capace di fare la differenza.

Cosa ne sarà del suo futuro è ancora difficile da comprendere e molto è legato anche a cosa deciderà di fare, dal canto suo, lo stesso José Mourinho. Ma una cosa è certa: l’argentino è stato chiamato per fare la differenza e l’ha fatta.

Roma, Paulo Dybala è stato La Joya della stagione: l’argentino è rinato e ha portato i giallorossi in Europa League

La Roma ha goduto di un Paulo Dybala tornato alla ribalta. Dopo l’addio non semplice alla Juventus, l’attaccante è stato accolto nella capitale dai tifosi giallorossi in pompa magna. José Mourinho l’ha convinto del progetto e, di fatto, l’unica nota amara di questa stagione è stata la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, a un passo dal coronamento di un sogno. Ed è per questo che l’argentino si è preso la rivincita segnando dal dischetto, al 91′, contro lo Spezia il gol della qualificazione nella stessa competizione.

E così, nel post-partita e alla conclusione di una lunghissima stagione, Paulo Dybala ha scritto sul proprio profilo ‘Instagram’: “Si conclude qui una stagione bellissima, piena di emozioni, con una squadra una società e uno staff eccezionale. I tifosi mi hanno fatto rimanere di stucco dal primo giorno che sono arrivato fino a stasera. Non ci sono parole per quello che avete fatto per me e per voi stessi. Uniti siamo arrivati fin qui e ce la siamo giocata fino all’ultima goccia di sudore. Bhe ragazzi che dire. Quest’obiettivo è stato raggiunto, ringrazio ancora tutti per quest’anno stupendo. FORZA ROMA”.