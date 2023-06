La Roma corre ai ripari dopo l’infortunio di Abraham: nel mirino un ex Serie A

La Roma, dopo l’infortunio subito da Abraham, proverà a prendere un altro attaccante. Fari puntati su un ex della Serie A.

L’infortunio subito da Tammy Abraham nel corso dell’ultima partita di campionato complica i piani di mercato della Roma. I giallorossi, infatti, lo avevano inserito nella lista dei giocatori da vendere nel corso dell’estate ma il trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, di fatto, renderà impossibile il divorzio dall’ex Chelsea. Il direttore generale Tiago Pinto, stando così le cose, dovrà fare cassa con altri elementi della rosa e acquistare un altro attaccante.

Per quanto riguarda i giocatori in lista di sbarco, l’elenco comprende Roger Ibanez finito nel mirino dell’Atletico Madrid e del Tottenham. I giallorossi sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative ma intanto hanno fissato la base d’asta: si partita da 30 milioni. Tutto da definire, poi, il futuro di tre prodotti della cantera capitolina: parliamo di Nicola Zalewski, Edoardo Bove e Cristian Volpato le cui cessioni consentirebbero al manager lusitano di registrare a bilancio delle preziose plusvalenze. A rischiare la cessione sono soprattutto il polacco (in scadenza nel 2024) e l’italo-australiano, scivolato indietro nelle gerarchie di José Mourinho e valutato sui 7 milioni.

Pinto, al tempo stesso, sta valutando i profili di numerosi attaccanti. È il caso, ad esempio, di Roberto Firmino il cui contratto con il Liverpool scade il 30 giugno. La dirigenza dei Reds, su input di Jurgen Klopp, hanno provato fino all’ultimo a convincerlo a restare ma il brasiliano, alla luce del poco spazio ricevuto dal primo minuto, ha deciso di non rinnovare ed andare via. La corsa è aperta ma la Roma dovrà guardarsi dalla concorrenza del Barcellona, del Real Madrid e del Betis. Rivali temibili, dotate di una potenza di fuoco superiore a quella romanista. Ecco perché Pinto è al lavoro anche su altre piste.

Roma, Pinto alla ricerca del sostituto di Abraham

Una delle piste attualmente battute conduce a M’Bala Nzola, intenzionato a mettersi alla prova in contesti più competitiva. Per l’angolano dello Spezia, ad inizio anno, avevano effettuato dei sondaggi il Torino ed il West Ham mentre adesso in pole position c’è proprio la Roma, pronta a piazzare l’affondo dopo il placet espresso da Mourinho. I riflettori, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, sono stati puntati su Mauro Icardi.

L’argentino ha vissuto una stagione da assoluto protagonista in Turchia, risultando decisivo nella cavalcata che ha consentito al Galatasaray di vincere il campionato (22 gol e 7 assist). Il Paris Saint Germain, proprietario del cartellino, in estate provvederà a venderlo al migliore offerente con la Roma molto interessata. Il primo colpo, intanto, è stato piazzato. Pinto, infatti, eserciterà il rinnovo biennale di Andrea Belotti.