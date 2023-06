Il Napoli riscatta Simeone: chiuso l’affare col Verona

Il Napoli ha chiuso il riscatto di Giovanni Simeone: affare da circa 12 milioni di euro con il Verona. La Lazio continuerà a insistere per l’argentino

Il Napoli ha definito il riscatto di Giovanni Simeone dal Verona. L’attaccante, dopo una stagione in prestito, passa a titolo definitivo al club azzurro per circa 12 milioni di euro.

Un riscatto guadagnato sul campo, con una serie di grandi prestazioni e un’enorme dimostrazione di attaccamento alla maglia nonostante la presenza di Victor Osimhen avesse ridotto al minimo le occasioni di mettersi in mostra. L’argentino, però, ci è riuscito alla grande.

L’ex Verona ha messo a segno nove reti in appena 765 minuti in campo, siglando anche un assist. Memorabili le sue apparizioni in Champions (con quattro gol nella fase a gironi) e le marcature contro Milan e Roma, valse un pezzo di scudetto. Una notizia accolta con favore dai tifosi partenopei, legatissimi al Cholito.

La scelta definitiva sulla sua permanenza in azzurro dipenderà in ogni caso dal nuovo tecnico del club (Galtier oggi è in pole) e dalle valutazioni che verranno fatte nel corso dell’estate insieme al calciatore, ma i partenopei hanno voluto assicurarsi le sue prestazioni anche in virtù della grande stima personale nei confronti del ragazzo e non vogliono privarsene. Sull’argentino c’è ancora forte il pressing della Lazio di Sarri, che è in cerca di un vice Immobile e ieri, in merito, secondo diverse fonti ci sarebbe stato un confronto tra De Laurentiis e Lotito, entrambi presenti ai funerali di Silvio Berlusconi.

Mirko Calemme – Ciro Troise