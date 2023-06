Napoli, cambia di nuovo tutto: Galtier in vantaggio su Sousa

Il Napoli campione d’Italia si sta riattrezzando per il suo futuro: è ancora senza allenatore, anche se in vantaggio sembrerebbe ora esserci Galtier.

Il Napoli si prepara per ripartire in vista della prossima stagione. La squadra che ha vinto lo scudetto ancora non ha, però, le idee del tutto chiare dal momento che Luciano Spalletti ha lasciato libero il suo posto in panchina e la società sta ancora ragionando sul profilo con cui andarlo a sostituire. Adesso, stando alle ultime, sembrerebbe essere in vantaggio Christophe Galtier sugli altri pretendenti. Anche su Paulo Sousa.

Il Napoli, quindi, dovrà svolgere diversi ragionamenti dal momento che con il calciomercato estivo potrà succedere di tutto. Aurelio De Laurentiis non vorrebbe privarsi dei profili più importanti ma trattenere Victor Osimhen, Kvicha Kvaratkskhelia e gli altri big non sarà semplice.

Kim Min-jae appare già a un passo dall’addio. Ma a premere più di tutto, ora come ora, è la questione legata alla panchina. Negli ultimi giorni si è parlato della vicinanza di Paulo Sousa, attuale tecnico della Salernitana. Ma adesso in vantaggio sembrerebbe esserci Christophe Galtier. Le novità da ‘Sky Sport’.

Napoli, cambia un’altra volta tutto: adesso è Galtier in vantaggio su Sousa e gli altri pretendenti

Il giornalista Francesco Modugno, a ‘Sky Sport’, ha parlato così del Napoli e di quello che può essere il suo nuovo allenatore: “Christophe Galtier è un profilo autorevole, un candidato serio. Evoca fascino e suggestione. Il suo modulo è 4-3-3 e già al Lille ha allenato Victor Osimhen, che è altro obiettivo di mercato per la volontà di trattenerlo in azzurro”.

“Galtier – ha continuato Modugno – è un allenatore di alto gradimento. Paulo Sousa si sta comunque guardando intorno, ha incontrato Aurelio De Laurentiis e gli è piaciuto. Ma c’è quella clausola da 1 milione, per poterlo liberare, che il presidente a priori non vorrebbe pagare. Galtier arriverebbe qui dopo esserci già passato per l’Italia perché ha giocato al Monza”.